Погибли с разницей в шесть лет: как выглядели и где похоронены сыновья экснардепки Анны Герман (фото)

Младшему сыну было 16, а старшему – 36

Народная депутат Украины 5, 6 и 7 созывов и соратница экспрезидента Украины Виктора Януковича Анна Герман потеряла двоих своих детей. Сыновей политического деятеля не стало с разницей всего в шесть лет.

Официально Николай Герман (старший сын эксрегионалки) был помощником депутата Тараса Чорновила. Однако, как сообщал сам нардеп Партий Регионов, он работал в штабе рядом с матерью. Младший сын Анны Герман погиб в автокатастрофе, ему было 16 человек.

Николай Герман

Старший сын Анны Герман родился в 1979 году во Львовской области. В Варшаве окончил Высшую школу торговли по специальности "банковское дело и финансы". На протяжении четырех лет официально являлся помощником народного депутата Украины от Партии регионов Тараса Чорновила. В 2010 году его назначили заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Фото: Кадр из "Интера"

Как умер Николай Герман

Николай Герман почувствовал ночью острую головную боль. Поэтому мужчина решил ехать в больницу самостоятельно. По дороге его состояние ухудшилось, и он остановился, нажав аварийный стоп-сигнал. Проезжавший мимо водитель вызвал скорую, но Николай Герман умер до их приезда. Бывший замминистра по вопросам чрезвычайных ситуаций скончался от инфаркта. Похоронили старшего сына Анны Герман рядом с младшим, на Байковом кладбище.

Как погиб Роман Герман

Младший сын Анны Герман погиб в автомобильной катастрофе. Инцидент произошел на трассе Одесса-Киев. Парень возвращался с отдыха в Одессе вместе с братом жены Николая, который был за рулем. Машина взорвалась, Роман скончался на месте. Похоронили младшего сына Анны Герман на Байковом кладбище.

Фото: tabloid

Фото: Obozrevatel

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел сын Януковича, погибшего на Байкале. Он был пророссийским политическим и публичным деятелем.