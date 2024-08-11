Погибли с разницей в шесть лет: как выглядели и где похоронены сыновья экснардепки Анны Герман (фото)
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Младшему сыну было 16, а старшему – 36
Народная депутат Украины 5, 6 и 7 созывов и соратница экспрезидента Украины Виктора Януковича Анна Герман потеряла двоих своих детей. Сыновей политического деятеля не стало с разницей всего в шесть лет.
Официально Николай Герман (старший сын эксрегионалки) был помощником депутата Тараса Чорновила. Однако, как сообщал сам нардеп Партий Регионов, он работал в штабе рядом с матерью. Младший сын Анны Герман погиб в автокатастрофе, ему было 16 человек.
Николай Герман
Старший сын Анны Герман родился в 1979 году во Львовской области. В Варшаве окончил Высшую школу торговли по специальности "банковское дело и финансы". На протяжении четырех лет официально являлся помощником народного депутата Украины от Партии регионов Тараса Чорновила. В 2010 году его назначили заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
Как умер Николай Герман
Николай Герман почувствовал ночью острую головную боль. Поэтому мужчина решил ехать в больницу самостоятельно. По дороге его состояние ухудшилось, и он остановился, нажав аварийный стоп-сигнал. Проезжавший мимо водитель вызвал скорую, но Николай Герман умер до их приезда. Бывший замминистра по вопросам чрезвычайных ситуаций скончался от инфаркта. Похоронили старшего сына Анны Герман рядом с младшим, на Байковом кладбище.
Как погиб Роман Герман
Младший сын Анны Герман погиб в автомобильной катастрофе. Инцидент произошел на трассе Одесса-Киев. Парень возвращался с отдыха в Одессе вместе с братом жены Николая, который был за рулем. Машина взорвалась, Роман скончался на месте. Похоронили младшего сына Анны Герман на Байковом кладбище.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел сын Януковича, погибшего на Байкале. Он был пророссийским политическим и публичным деятелем.