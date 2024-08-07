Подставная смерть или несчастный случай? Как выглядел и где похоронен сын Януковича, погибший на Байкале (фото)

Виктор Викторович Янукович погиб и в возрасте 33 лет

Виктор Викторович Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, погибшего в 2015 году, был пророссийским политическим и общественным деятелем. Его жизнь сопровождалась многочисленными скандалами и расследованиями.

Имя Януковича-младшего связывали с коррупционными схемами и неправомерным обогащением. После побега Виктора Януковича-старшего из Украины Генеральная прокуратура Украины начала расследование против членов его семьи, включая Виктора Викторовича. Основные обвинения касались незаконного присвоения государственного имущества и отмывания денег. Однако, к моменту его смерти, ни одного приговора или серьезных юридических последствий не было вынесено. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел младший сын Виктора Януковича, как он погиб и как выглядел при жизни.

Биография

Родился Виктор Викторович Янукович 16 июля 1981 в г. Енакиево, Донецкой области в семье Виктора Федоровича Януковича и Людмилы Александровны Янукович. После окончания школы поступил в донецкий университет, где получил квалификацию магистра, а затем защитил кандидатскую диссертацию.

Вскоре Виктор Викторович Янукович стал организатором SMS-референдума "За русский язык", который имел целью стать русскому языку вторым государственным среди молодежи, а позже отправился в Верховную Раду. Он стал народным депутатом Украины от Партии регионов.

Как выглядел младший сын Януковича

Фото: Крым Реалии

Фото: Крым Реалии

Фото: РБК

Фото: ТСН

Как погиб Виктор Янукович-младший

Виктор Викторович Янукович погиб в возрасте 33 лет 20 марта 2015 во время инцидента на озере Байкал в России. Он был за рулем микроавтобуса и ушел под лед. Пятерым пассажирам удалось спастись. Его смерть вызвала немало вопросов и сомнений, однако официальное расследование подтвердило версию о несчастном случае.

Где похоронен сын Виктора Януковича

Виктор Янукович-младший был похоронен в оккупированном Крыму. Место его захоронения находится на Братском кладбище в городе Севастополь, где проживает его мать, Людмила Янукович. На похоронах, к слову, был Виктор Янукович. Памятник выполнен из черного мрамора. Место захоронения находится под круглосуточной охраной и оснащено громкоговорителями и камерами. Могилу также охраняет пес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас и чем занимается бывшая жена Януковича Людмила. Людмила Янукович ведет жизнь, которая значительно отличается от тех лет, когда ее муж занимал пост президента Украины.