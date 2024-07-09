Януковичу 74. Где он вообще и что о нем слышно?

Бывший президент-беглец уже десять лет скрывается в РФ

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сегодня исполняется 74 года, последние десять из которых он живет в России. "Телеграф" собрал последние сплетни о президенте-изменнике, потому что поговаривают у него интересная жизнь.

Живет на Рублевке

Заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко рассказывал, что Янукович с 2014-го живет в России, писал "Укринформ". Однако в каком именно городе — оставалось под вопросом.

Сам Янукович утверждал, что переехал в город Ростов-на-Дону. Но это оказалось неправдой – он поселился под Москвой в элитном районе "Рублевка" – в селе Барвиха. Дом Янукович купил более 50 млн долларов.

Соседом Януковича был Иосиф Кобзон. Он и проговорился широкой публике о месте жительства Януковича. Еще одна интересная деталь – раньше на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного.

В 2017 году российские журналисты издания Meduza сфотографировали, как выглядит район Януковича в Подмосковье. Бывший президент выбрал виллу с гигантским кирпичным забором и камерами. Это, конечно, не Межигорье, которое стало музеем коррупции, но также "по-богатому".

Забор вокруг виллы Януковича

Купил виллу в Сочи

Также говорят, что бывший президент купил недвижимость в курортном городе Сочи на юге России. Мол, он выбрал поселок Прогресс с хорошей природой, где земля стоит очень дорого. Стоимость участка Януковича составляет 3 миллиона долларов. А построил свой дом экс-политик в заповедной зоне.

Возлюбленная сбежала с ним

Речь о гражданской жене Любовь Полежай, с которой Янукович жил, находясь в официальном браке с Людмилой Янукович. Полежай сбежал вместе с ним в Россию и живет на Рублевке. По словам местного политика Олега Митволя, его подругу можно было встретить в торговом центре "Дрим Хаус" на Рублево-Успенском шоссе. Она туда каждый день в "Азбуку вкуса" за продуктами приезжала.

А в другом СМИ рассказывали, что Любовь Полежай сменила фамилию на девичью (Садыкова) и вместе с дочерью от предыдущего брака получила российский паспорт.

Невыездной

Все это время Виктор Федорович не путешествует по миру, оставаясь в РФ. Его максимум – это Беларусь, заявлял Иван Бабенко. Так, по его словам, случаев, чтобы Янукович или кто-то из разыскиваемых лиц из круга его окружения выезжал даже в страны третьего мира — африканские страны или страны, не сотрудничающие с международными розыскными институтами, — пока не зафиксировано.

Стал молодым отцом

Да, Януковичу 74 года, но он является "молодым отцом". По крайней мере, так в 2020-м утверждала журналистка Соня Кошкина. По ее информации, примерно в 2018 году у Виктора Федоровича от любовницы Любови Полежай родился сын Гриша. Сейчас ему шесть лет.

Летел в Украину

В Украине Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене. Но в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения Янукович решил о себе напомнить и прилетел в соседнюю Белоруссию.

Тогда разведка предупредила о подготовке Кремлем спецоперации – по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины". Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта находиться в других городах на территории нашей страны. Но план провалился.

Ранее Телеграф рассказывал, где сейчас остальные люди Януковича, к кому добрался суд, и кто уже "слушает кобзона".