Арестовано 300 миллионов на ВСУ: все еще живет ли в России и как выглядит старший сын Януковича Александр (фото)

Александр Янукович давно не появлялся на публике

Александр Викторович Янукович, старший сын экспрезидента Украины Виктора Януковича, известен своими бизнес-интересами, деятельностью в разных сферах и владениями многих компаний. После побега его отца из Украины в 2014 году, жизнь Александра также претерпела значительные изменения. В отличие от своего брата Виктора Викторовича Януковича, в свое время являвшегося депутатом Верховной Рады, он никогда не был публичной личностью.

Александр Янукович вел и ведет закрытую жизнь, а в медиапространстве начал появляться только после избрания Виктора Януковича президентом Украины в 2010 году. Несмотря на это, его обвиняли в коррупции и отмывании денег. По данным швейцарских СМИ, только на счетах женевского филиала его фирмы MAKO Trading SA, за почти три года Александр Янукович накопил около полумиллиарда долларов.

Биография

Родился Александр Янукович 10 июля 1973 года в г. Енакиево Донецкой области. Учился на врача стоматолога, работал заместителем генерального директора ООО "Донбасснефтепродукт". Впоследствии учредил благотворительный фонд "Александр Янукович". В 2012 году в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" занял 4-е место по версии журнала "Корреспондент", а уже в 2013 году занял 3-е место.

Фото: Униан

Фото: slovoidilo

Где сейчас Александр Янукович

Известно, что после побега Виктора Януковича из Украины в феврале 2014 года, Александр также покинул страну. Он, как и его отец, нашел убежище в России. По сей день он проживает в стране-агрессорке и продолжает заниматься бизнесом.

Последние новости о сыне Януковича

В августе 2022-го ЕС принял новые ограничительные меры в отношении экс президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Были также наложены санкции его бизнес. Арестованные средства Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития", а это более 300 млн. гривен, передали украинской разведке.

Как выглядит Александр Янукович сейчас

Поскольку Янукович-младший не ведет публичную жизнь и не появляется на публике, недавних фото в сети нет. Последние фотографии сына беглого экс президента датированы 2017 годом.

Фото: Укринформ

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывшая супруга Виктора Януковича Людмила. Героиня многих популярных мемов не проживает на территории Украины.