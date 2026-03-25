Можно ли есть паску, если не держал пост: в ПЦУ объяснили, грех ли это и препятствие для праздника

Пасха – праздник для всех христиан

Многих украинцев перед Пасхой беспокоит вопрос: имеют ли они право приобщаться к праздничной трапезе и освящать корзину, если не соблюдали строгие ограничения Великого поста. Как пояснил "Телеграфу" священник ПЦУ и военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк, отсутствие поста не является поводом отказываться от празднования.

Пасха – это праздник радости, объединяющий всех христиан, независимо от того, насколько строго они готовились к нему физически. Тарас Видюк дал четкий ответ, чтобы развеять сомнения верующих.

Церковь не отказывает в празднике тем, кто по каким-то причинам не держал пост, ведь Воскресение Христово – дар для всех. Тем, кто не постился, волноваться не стоит. В Церкви подчеркивают: это не препятствие для участия в празднике Тарас Видюк священник ПЦУ и военный капеллан ВСУ

По его словам, главное содержание праздника заключается в духовном возрождении и вере, а пасха — это символ радости, доступный каждому. Поэтому те, кто из-за состояния здоровья, пребывания на фронте или других жизненных обстоятельств не мог поститься, могут со спокойной душой участвовать в богослужениях и разделять праздничный ужин с родными.

Также Тарас Видюк рассказал, что нельзя класть в пасхальную корзину. По его словам, в церковь для освящения следует приносить корзину, наполненную только теми продуктами, которые соответствуют содержанию и духу праздника.