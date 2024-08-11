Загинули з різницею в шість років: як виглядали і де поховані сини екснардепки Анни Герман (фото)

Молодшому синові було 16, а старшому — 36

Народна депутатка України 5, 6 і 7 скликань і соратниця експрезидента України Віктора Януковича Ганна Герман втратила двох своїх дітей. Синів політичної діяки не стало з різницею всього у шість років.

Офіційно Микола Герман (старший син ексрегіоналки) був помічником депутата Тараса Чорновола. Однак як повідомляв сам нардеп Партій Регіонів, він працював у штабі поруч із матір’ю. Молодший син Анни Герман загинув в автокатастрофі, йому було 16.

Микола Герман

Старший син Анни Герман народився 1979 року у Львівській області. У Варшаві закінчив Вищу школу торгівлі за спеціальністю "банківська справа та фінанси". Упродовж чотирьох років офіційно був помічником народного депутата України від Партії регіонів Тараса Чорновола. У 2010 році його призначили аступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Фото: Кадр з "Інтера"

Як помер Микола Герман

Микола Герман відчув уночі гострий головний біль. Тому чоловік вирішив їхати до лікарні самостійно. Дорогою його стан погіршися, і він зупинився, натиснувши аварійний стоп-сигнал. Водій, який проїжджав повз, викликав швидку, але Микола Герман помер до їхнього приїзду. Колишній заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій помер від інфаркту. Поховали старшого сина Анни Герман поруч із молодшим, на Байковому кладовищі.

Як загинув Роман Герман

Молодший син Анни Герман загинув в автомобільній катастрофі. Інцидент трапився на трасі Одеса-Київ. Хлопець повертався з відпочинку в Одесі разом із братом дружини Миколи, який був за кермом. Машина вибухнула, Роман помер на місці. Поховали молодшого сина Анни Герман на Байковому кладовищі.

Фото: tabloid

Фото: Obozrevatel

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав син Януковича, який загинув на Байкалі. Він був проросійським політичним і громадським діячем.