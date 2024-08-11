Загинули з різницею в шість років: як виглядали і де поховані сини екснардепки Анни Герман (фото)
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Молодшому синові було 16, а старшому — 36
Народна депутатка України 5, 6 і 7 скликань і соратниця експрезидента України Віктора Януковича Ганна Герман втратила двох своїх дітей. Синів політичної діяки не стало з різницею всього у шість років.
Офіційно Микола Герман (старший син ексрегіоналки) був помічником депутата Тараса Чорновола. Однак як повідомляв сам нардеп Партій Регіонів, він працював у штабі поруч із матір’ю. Молодший син Анни Герман загинув в автокатастрофі, йому було 16.
Микола Герман
Старший син Анни Герман народився 1979 року у Львівській області. У Варшаві закінчив Вищу школу торгівлі за спеціальністю "банківська справа та фінанси". Упродовж чотирьох років офіційно був помічником народного депутата України від Партії регіонів Тараса Чорновола. У 2010 році його призначили аступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Як помер Микола Герман
Микола Герман відчув уночі гострий головний біль. Тому чоловік вирішив їхати до лікарні самостійно. Дорогою його стан погіршися, і він зупинився, натиснувши аварійний стоп-сигнал. Водій, який проїжджав повз, викликав швидку, але Микола Герман помер до їхнього приїзду. Колишній заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій помер від інфаркту. Поховали старшого сина Анни Герман поруч із молодшим, на Байковому кладовищі.
Як загинув Роман Герман
Молодший син Анни Герман загинув в автомобільній катастрофі. Інцидент трапився на трасі Одеса-Київ. Хлопець повертався з відпочинку в Одесі разом із братом дружини Миколи, який був за кермом. Машина вибухнула, Роман помер на місці. Поховали молодшого сина Анни Герман на Байковому кладовищі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав син Януковича, який загинув на Байкалі. Він був проросійським політичним і громадським діячем.