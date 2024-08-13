Перевернулся автобус с детьми: в Хмельницкой области случилось ДТП, погибла девочка (фото)

Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, 2 сопровождающих группу взрослых и 2 водителя

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с детьми. В результате аварии погибла 12-летняя девочка.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Отмечается, что ДТП случилось 13 августа в 07:45 на автодороге Н-03 вблизи с. Вышнополь Староконстантиновской тергромады.

Правоохранители установили, что водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, 2 сопровождающих группу взрослых и 2 водителя.

Окончательное количество травмированных устанавливается. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 августа вблизи села Дыбинцы в Обуховском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибли супруги.