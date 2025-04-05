Америка взбунтовалась против Трампа: сотни тысяч человек вышли на улицы (видео)

Почти полторы тысячи акций запланированы в разных городах США

В США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа. Акции под лозунгом "Руки прочь" запланированы во всех 50 штатах, а также в некоторых европейских странах, вроде Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщает CNN, всего по всей стране запланировано более 1400 акций. По данным организации Indivisible, которая одним из координаторов протестов, всего в демонстрациях будут участвовать около 600 тысяч человек.

Демонстранты требуют прекратить "захват власти миллиардерами и остановить коррупцию в администрации Трампа", прекратить сокращение федеральной здравоохранительной программы Medicaid и других социальных программ, а также прекратить нападки на меньшинства.

Серьезное недовольство среди протестующих вызывает деятельность миллиардера Илона Маска, поскольку в рамках его планов по сокращению расходов госбюджета были уволены тысячи государственных служащих, и сокращены около 200 тысяч должностей.

Организаторы акций заявляют, что сейчас администрация Трампа занимается консолидацией власти в своих руках и вознаграждает своих союзников, репрессируя всех остальных.

"Это общенациональная мобилизация, чтобы остановить самый наглый захват власти в современной истории. Трамп, Маск и их дружки-миллиардеры организуют полномасштабное наступление на наше правительство, нашу экономику и наши основные права, поддерживаемое Конгрессом на каждом этапе этого пути", — сообщают организаторы акции.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлась информация о том, что Илон Маск вскоре может завершить работу в Департаменте госэфективности и в администрации Трампа. Причиной тому может стать непредсказуемость главы SpaceX и его характер.

Однако вице-президент Джей Ди Вэнс после этого заявил, что даже когда Маск закончит работу в Департаменте, он все равно останется "другом и советником".