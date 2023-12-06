С Днем Вооруженных сил Украины: открытки и картинки для поздравления

Открытки и картинки для поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

Ежегодно День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. Этому празднику всегда уделяли много внимания, гордости и уважения. С началом полномасштабного вторжения оно приобрело куда большие смыслы. ВСУ – наша надежная защита и опора. Лучшие украинцы борются за независимость и целостность Украины.

История создания праздника

День ВСУ основан в 1993 году Верховной Радой. В 1991 году вступил в силу закон "О Вооруженных Силах Украины". И дата 6 декабря приурочена ко дню принятия этого закона.

В День Вооруженных сил Украины по традиции проходят выставки военной техники и парады. Однако последние два года Украина отмечает этот день по-другому.

Давайте благодарим наших защитников за то, что они ценой собственной жизни защищают нашу страну. Благодаря им мы можем пить кофе утром, просыпаться в своих кроватях и спокойно жить. Именно благодаря ВСУ мы можем праздновать важные события, быть рядом со своими близкими. Поэтому велика им благодарность, уважение и гордость.

Открытки и картинки для поздравления с днем Вооруженных сил Украины

Теплое поздравление с Днем ВСУ

Открытка с Днем Вооруженных сил Украины

Картинки с Днем Вооруженных сил Украины

Поздравление в День Вооруженных сил Украины

Картинки с Днем Вооруженных сил Украины

Открытки с Днем Вооруженных сил Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить коллегу с юбилеем. Мы поделились яркими картинками, листовками и стихами.