О боевых операциях, политике и будущем России. Главные заявление Буданова с нового интервью

Не обошел и тему правды о войне

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов раскрыл карты, собирается ли идти в политику после завершения войны. Он рассказал о своих боевых операциях и прогнозах на будущее России.

Как отметил Буданов в интервью Анны Максимчук, сейчас Украина делает все, чтобы война закончилась в 2025 году. "Телеграф" собрал главные заявления главы ГУР.

"Если человек не на фронте и не помогает в тылу, то он не имеет права быть гражданином Украины", — убежден Буданов.

По его словам, он пока не планирует идти в политику, ведь единственный вопрос, который у Буданова на первом месте, — война.

Главные заявления Буданова

Об ИПСО

"Общество невозможно научить фильтровать информацию или правильно потреблять ее. Магической таблетки не существует", — говорит глава ГУР.

Он рассказал, что Украина неоднократно использовала ИПСО на территории России и очень успешно. Один из примеров – мобилизация в РФ в 2022 году. Буданов объяснил, что ИПСО в определенной степени может иметь правдивую почву, ситуацию, которую масштабировали и подали врагу под нужным углом.

Что будет с Россией после окончания войны

"РФ не будет существенно уменьшать свои вооруженные силы (ВС РФ). Напротив у Кремля освободится куча денег, которые будут перенаправлены. Уменьшения армии и боевого потенциала не будет", — объясняет Буданов.

По его словам, львиная доля бюджета России — это выплаты за контракты военным, дополнительные дотации и поддержка армии. Ведь основная мотивация вступления в ВС РФ – деньги. Когда же война закончится, Кремлю не придется платить эти средства, и в бюджете появятся условно свободные миллиарды.

В то же время Украина не может рассчитывать на то, что общество дестабилизирует Россию и "развалит" ее.

Об операциях ГУР

"В истории нет людей, которые не имели бы провальных операций на войне и поражений. Это не возможно", — говорит Буданов.

Рассказывая о своих боевых операциях, глава ГУР говорит, что не сталкивался с ПТСР и считает, что у подготовленных людей его уровня этого расстройства может не быть. Однако добавляет, что многие операции ГУР анализирует и в некоторых видит другой путь.

"Страх — это в принце плохо, выходя на операцию его не должно быть. По крайней мере, так у меня", — добавляет Буданов.

Нужно ли обществу знать правду о войне

"Общество должно быть готово узнать правду, пожалуй, потом. Но во время войны всю правду знать – это лишнее ", – убежден глава ГУР.

По его мнению, именно поэтому люди получают информацию дозированно, ведь некоторые данные они могут трактовать по-своему.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов рассказал, почему заводы по производству "шахедов" в РФ еще не уничтожены.