В киевских McDonald’s закончились игрушки из Minecraft: купить их можно по бешенным ценам

Коллекционные фигурки разлетелись быстрее горячих пирожков

Новая коллаборация между популярным рестораном быстрого питания McDonald’s и популярной игрой Minecraft вызвала огромные очереди в Украине. Поэтому не прошло и трех дней, как в столичных заведениях закончились коллекционные фигурки, идущие в комплекте с меню.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа". В шести посещенных заведениях McDonald’s к вечеру 5 апреля фигурок уже было не найти.

При этом сотрудники общепита сомневаются, что фигурки будут в ближайшие дни. А вот где их можно найти, так это на сайтах объявлений, вроде OLX. При этом, в некоторых случаях за отдельную игрушку просят более тысячи гривен.

Как известно, коллаборация McDonald’s и Minecraft была приурочена к выходу фильма "A Minecraft Movie", а фигурки можно было получить при покупке определенных меню, вроде Хэппи Мил. Акция была запущена 3 апреля, из-за чего к ресторанам сразу же выстроились огромные очереди.

Minecraft это изначально игра о выживании в кубическом мире, где игрокам предстоит строить свою базу, собирать ресурсы и противостоять разным противникам. С 2009 года было продано более 300 миллионов копий игры, что сделало ее второй по популярности (после "Тетриса") игрой в истории.

При том игра зацепила игроков в первую очередь за счет режима гибкого строительства зданий, который позволяет реализовать проекты практически любой сложности, вплоть до воспроизведения копий реальных мегапостроек и создания своего работающего компьютера. Некоторые фанаты даже делали в игре копии целых городов.

Но как обычно и бывает в мире компьютерных игр, не обходится и без "кринжа". Например, в России в "Майнкрафте" построили 200-метровый памятник Жириновскому. 1 мая 2023 года ЛДПР даже проводила там виртуальный митинг из-за того, что реальные в РФ запрещены. По итогу там собралось 12 тысяч игроков, которые обрушили сервер.