Россия не будет уменьшать армию после войны: Буданов назвал причины

Финансовая нагрузка на РФ уменьшится после завершения войны

Россияне даже после завершения войны против Украины не будут существенно уменьшать количество вооруженных сил. При этом у них найдутся деньги на то, чтобы содержать большую армию.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналистке и военнослужащей Анне Максимчук. По его словам, россиянам согласно их воинской стратегии необходимо большое количество солдат.

Буданов отметил, что сейчас примерно половина военного бюджета РФ идет на выплаты солдатам за подписание контракта, за его завершение, ранения, смерть и так далее. Вторая часть выделяется на закупки боеприпасов и ремонт техники.

"Когда война кончается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы идут и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет", — сказал Буданов.

Он также весьма загадочно оценил вероятность того, что Россия развалится, столкнувшись с экономическими трудностями.

"Сам по себе развал никогда и нигде не происходит", — сказал он, но не стал говорить, насколько вероятно вмешательство в этот процесс внешних сил.

Как сообщалось ранее, Буданов недавно говорил о том, что верит в окончание войны в 2025 году. По его словам, россиянам необходима передышка для восстановления сил.