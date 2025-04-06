Как выглядит Киев после ракетной атаки: первые кадры

Из-за вражеской атаки произошло частичное разрушение здания

В Киеве после утренней атаки, которую россияне совершили 6 апреля, есть серьезные последствия. В городе сильно повреждено здание, а также припаркованные возле него автомобили.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал последствия ракетных ударов по городу. На кадрах видно, что в здании частично разрушены три верхних этажа.

Окна на всех этажах выбиты.

Что известно об атаке по Киеву

Мониторинговые каналы насчитали не менее четырех пусков баллистических ракет из Брянска и не менее шести пусков из района Воронежа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет (данная информация обновляется).

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате ракетной атаки на Киев в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей. Спасатели занимаются ликвидацией последствия атаки.

В пресс-службе ГСЧС сообщают следующие последствия атаки:

Дарницкий район: по одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому – произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

Оболонский район: по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. По другому – произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

"Всего в результате вражеских обстрелов пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы.К ликвидации последствий задействовано 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники" — отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ночью с 5 на 6 апреля запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Взрывы прогремели в ряде городов.