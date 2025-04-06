Построил успешный бизнес, но не любил "светиться": как выглядит сын Леонида Кравчука и что о нем известно

Александр всю жизнь находится вне политики

У первого президента Украины Леонида Кравчука, который скончался в 2022 году и был похоронен на Байковом кладбище, остался сын Александр. Но мужчина всю жизнь избегает публичности, хотя давно стал успешным бизнесменом.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Александр Кравчук и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Александр Кравчук — как выглядит сын Леонида Кравчука и чем занимается

Бывший президент Украины Леонид Кравчук всю жизнь прожил в браке с женой Антониной Мишуриной, которая подарила ему сына Александра. Он появился на свет 21 июля 1959 года, но в открытом доступе мало информации о том, где он получал среднее и высшее образование.

В браке у Леонида Кравчука родился единственный сын

Биография Александра Кравчука известна с момента, как он стал владельцем компании "Нафком-агро", которая входила в десятку крупнейших землевладельцев Украины. В ее аренде находилось примерно 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Винницкой, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

В 2014 году, как сообщают СМИ, сын Кравчука входил в рейтинг "200 самых богатых украинцев", поскольку владел успешным аграрным бизнесом и у него было почти 50 миллионов долларов состояния.

Также Александр был президентом футбольного клуба "Нафком" (Бровары), который участвовал в первой и второй лигах Украины. А в 2009 году, как стало известно, сын первого президента Украины продал его за одну гривну.

Как выглядит сын Леонида Кравчука

Примечательно, что Александр избегает публичности, в сети можно найти только две его фотографии. Один снимок взят из его досье, а на втором он изображен вместе с отцом, матерью, женой Еленой и двумя детьми: Андреем и Марией. В 2005 году у Александра родилась внучка.

Александр Кравчук ведет закрытый образ жизни

В прессе сын Кравчука редко "светился", последние данные о нем были в 2011 году. На данный момент неизвестно, где находится Александр и его семья.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Михаила Поплавского. Он пережил тяжелое ДТП и женат на "Миссис Украина-2019".