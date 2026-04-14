Светлый вторник 14 апреля. Что сделать для привлечения благополучия в третий день Пасхи

В 2026 году Светлый вторник, третий день Пасхи, приходится на 14 апреля. Этот день в народе наполнен особыми обрядами, направленными на сохранение мира, достатка и благополучия в семье.

В Светлый вторник христиане продолжают посещать храм и отмечать Воскресение Христово. В этот день также сохраняется традиция обливания водой — считается, что она очищает от грехов и приносит исцеление.

В народном календаре этот день часто называют "Купальницей" или "Хороводницей". Последнее название связано с тем, что с этого дня молодежь начинала массовые гулянья на улице, водила хороводы и пела обрядовые песни, празднуя победу жизни над смертью.

Что нельзя делать в третий день Пасхи

Затевать генеральную уборку, ремонт или тяжелую работу в огороде и поле. Однако мелкие бытовые дела, не мешающие празднованию, совершать можно.

Категорически запрещено ссориться, ругаться, завидовать или таить обиды. Считается, что негатив в эти дни может "задать тон" на весь будущий год.

Светлая неделя — время исключительной радости. В этот период церковь не проводит венчания и не совершает заупокойные службы (панихиды). Поминовение усопших переносится на Радоницу.

Нельзя предаваться печали или оплакивать прошлое. Важно сохранять внутренний покой и радость.

Народные приметы 14 апреля

Дождь в этот день обещает богатый урожай грибов осенью.

Ясное небо и солнце пророчат хороший урожай пшеницы.

Сильный ветер может предвещать переменчивое лето.

