Слухи о смерти и сравнение с Соней Морозюк: где сейчас бывшая жена Януковича Людмила и что о ней известно

Виктор Янукович не проживает вместе с супругой, по данным источников

Людмила Александровна Янукович, супруга экспрезидента Украины Виктора Януковича, с момента побега ее мужа из Украины в 2014 году ведет в основном частную жизнь. Ее местонахождение и деятельность в последние годы остаются малоизвестными для общественности.

Януковича Людмила неоднократно становилась героиней известных и громких мемов. О ней часто ходили разные слухи в СМИ. Людмила Янукович ведет жизнь, которая значительно отличается от тех лет, когда ее муж занимал пост президента Украины. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывшая первая леди.

Поженились Виктор и Людмила в 1972 году. После бракосочетания она переехала в Киев и попробовала себя в роли публичной личности. В мае 2010 года ее даже внесли в члены клуба украинских интеллектуалов и аристократов "Интелигент". Впоследствии стало известно об изменах Януковича жене и о том, что супруги не живут вместе.

В январе 2023 года начала распространяться в сети новость о том, что Людмила Янукович скончалась. Ее распространил Владимир Петров, политтехнолог офиса Президента. Подтверждений этой новости не было, а на следующий день юристы Януковича назвали это "черным пиаром" и заверили, что экспервая леди жива.

Где сейчас Людмила Янукович

Как сообщает издание Obozrevatel, когда Виктор Янукович сбежал в Россию в 2014 году, его жена отправилась в Крым. Согласно информации разных источников, она проживает в поселке Отрадное, где муж приобрел ей недвижимость. На полуострове она владеет несколькими продуктовыми магазинами.

Мемы с Людмилой Янукович

Самыми известными мемами стали "батя, я стараюсь" и "наколотые апельсинки". Это цитаты из ее интервью и речи.

В 2023 году стал популярным мем, где Людмилу Янукович сравнили с Соней Морозюк. Когда эксневеста Гринкевича бросила своего возлюбленного после оглашения ему подозрения ДБР, бывшую первую леди стали считать примером верности. "Она своего не бросила", шутили в сети.

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