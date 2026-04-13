Канада может отменить визы для украинцев: сколько стоит туда съездить (инфографика)

Перелет, жилье и еда – посчитали минимальный бюджет поездки в Торонто

В Канаде снова заговорили о безвизе с Украиной. Решение пока на стадии обсуждения, однако "Телеграф" уже посчитал, сколько обойдется украинцам в путешествие в это заокеанское государство.

Что нужно знать:

Самые дешевые авиарейсы в Канаду — из польских городов

Перелет с пересадками стоит от 27 тыс. грн.

Пока украинцам нужно платить визовый сбор 100 CAD

Чтобы добраться до Канады, нужно сначала доехать до аэропорта. Из-за войны самолеты из Украины не летают поэтому по данным портала Kiwi, выгоднее всего воспользоваться рейсами из Польши — из Гданьска, Познани, Вроцлава или Варшавы. Билет в обе стороны обойдется от 27 тысяч гривен, однако это не прямой рейс, а с пересадками в Дублине или Копенгагене.

Срок пребывания тоже отличается, ведь самые выгодные билеты редко удается найти на нужные даты. Заметим: добраться до польских городов еще нужно отдельно. Цены на автобус из Киева в Гданьск или Познань — около 3500 грн, на прямой поезд из Киева в Варшаву в RIC купе — 5822 грн.

Туристу, которому негде остановиться в Канаде, нужно закладывать немалую сумму на проживание. Самые дешевые варианты — хостелы и общежития при университетах, но и там дневное пребывание редко дешевле тысячи гривен за кровать.

Есть также дома, где можно остановиться – цена выше, но соседей меньше. В основном в них общая ванная или кухня.

Не стоит забывать и о текущих расходах. Канада славится своими высокими ценами. Курс канадского доллара к гривне — 31,44. По данным портала Numbeo, бутылка воды 1,5 литра обойдется примерно в 80 грн, а обед в недорогом ресторане — почти 800 грн.

В общем, если воспользоваться самыми бюджетными вариантами, ходить пешком, не посещать платные мероприятия и заведения, есть два раза в день и рассчитать стыковку максимально четко, чтобы не ночевать в Польше, даже без учета цены визы, поездка в Канаду обойдется по меньшей мере в 65 тысяч гривен, если выбирать маршрут предложенные полетным агрегатором.

К этой сумме нужно добавить цену визы — в 2026 году для украинцев это консульский сбор 100 канадских долларов (около 3000 грн) и, при необходимости, оплата биометрии — 85 CAD. Также за отдельные средства производят перевод нужных документов.

Что известно о безвизе с Канадой

Правящая партия Канады на съезде в Монреале проголосовала за резолюцию об отмене визового режима для украинцев при краткосрочных поездках (до 90 дней в течение полугода). Вместо традиционных виз предлагается ввести электронные визы по аналогии с правилами въезда для граждан Европейского Союза. Пока это лишь внутрипартийная резолюция, а не официальное решение правительства. Подобная декларация уже принималась партией в 2016 году, но тогда она не была реализована.

Украинская диаспора в Канаде

Канада много лет гостеприимно принимала украинцев — наших земляков там около 1,3–1,4 млн. человек, что составляет примерно 4% населения страны. После 2022 Канада ввела специальные программы (CUAET) для украинцев, предлагая упрощенное оформление виз и помощь. Крупнейшие сообщества сосредоточены в провинциях Альберта, Онтарио и Британская Колумбия.

Куда можно поехать с украинским паспортом без визы

По состоянию на 2026 год граждане Украины с биометрическими паспортами могут посещать без виз более 140 стран. В частности, это страны ЕС и Шенгенской зоны, то есть почти вся Европа (исключением является, например, Великобритания). Также без визы можно ехать в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Чили, Перу, Черногорию, Албанию и т.д.

