Поминальные дни после Пасхи: что нести на кладбище и что не стоит делать

Что важно знать перед посещением и с какого возраста дети могут помогать родителями на кладбище

День, когда украинцы чтят память умерших после Пасхи — Радоница (проводы, гробки) в 2026 году приходится на 21 апреля. Для многих это не только традиция посещения кладбища, но и вопросы: что правильно приносить, как себя вести и действительно ли важны внешние обряды.

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк объяснил "Телеграфу", что ключевое в этот день — не цветы или еда, а молитва и внутреннее состояние человека.

Что нужно нести на кладбище

Как отмечает отец Тарас Видюк, важно, чтобы поминовение — это был духовный акт и важнейшая молитва за души. Но, учитывая практику отказа от пластиковых цветов, учитывая экологию, "Телеграф" поинтересовался, что лучше использовать.

"Современная практика использования пластиковых цветов и венков, к сожалению, наносит вред окружающей среде, долго разлагается и загрязняет землю, поэтому мы, как христиане, призваны чтить память наших близких с любовью к Богу и к Его творению, поэтому следует выбирать более экологичные способы. Лучшей альтернативой являются живые цветы, декоративные растения в горшках или сухие букеты из природных материалов. Они украшают место захоронения, не вредят природе и сохраняют символику почтения и памяти. Также память можно чтить свечами и лампадками, выбирая экологичные варианты, — пояснил священник. — Эти действия имеют глубокий духовный смысл и помогают нам поддерживать живую связь с теми, кто ушел в вечность".

Но самое важное — духовное присутствие, а не материальные дары, которые помогают живым выразить уважение и любовь к уже умершим. Однако есть и определенные обычаи, обычно не принято приносить пищу, напитки, дорогие вещи, то, что может быстро испортиться.

Как правильно вести себя на кладбище и с чего начать поминальный день

Поминальные дни традиционно сопровождаются посещением кладбищ, однако многие люди не до конца понимают, как себя вести правильно. Священник отмечает: главное — не внешние вещи, а внутреннее состояние человека и искренняя молитва. Что касается одежды, то Церковь не устанавливает жестких правил. Важнее уважение и должное поведение.

Лучше начинать поминальный день с храма — посетить богослужение, а уже потом идти на кладбище. На самом кладбище следует соблюдать тишину и воздержание. Громкие разговоры или неуместное поведение нарушают атмосферу молитвы: "Не следует кричать, ссориться или использовать телефон в громком режиме. Каждый приходит сюда с собственной грустью и молитвой, поэтому важно создать атмосферу тишины и благоговения".

Лесное кладбище, могилы защитников Украины/ Фото: Ян Доброносов

Когда человек выходит с кладбища, нужно обернуться и совершить крестное знамение, попросить Бога о прощении и мире для души умершего, выразить свои искренние воспоминания и благословения, советует священник. "Не важно, сколько слов вы скажете, а то, чтобы ваши мысли и молитвы были чистыми и от всей души. Церковь учит, что именно такая внутренняя молитва приносит душе спокойствие и утешение, а внешние слова — только ее сопровождение", — отметил отец Тарас.

Можно ли приходить с детьми на кладбище

Что касается детей, то их можно брать с собой, но "когда они могут понять, что это место молитвы и памяти".

Маленькие дети до 5-6 лет еще не осознают значение молитвы и уважения к усопшим, поэтому их присутствие возможно лишь на короткое время и под постоянным наблюдением взрослых.

Дети в возрасте 6–10 лет могут участвовать в посещении кладбища: слушать объяснения взрослых, ставить свечи, молиться, помогать ухаживать за могилой.

Подростки 10 лет и старше уже могут полноценно участвовать в поминальных днях, молиться и проявлять уважение всем присутствующим.

