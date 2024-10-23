Нужно обходиться без "пилососу"? Как правильно на украинском называть это устройство

В словарях украинского языка есть несколько вариантов, как можно называть этот прибор

Многие украинцы думают, что слово "пилосос" – это калька с русского языка. Поэтому люди пытаются избегать его в речи и ищут другие варианты.

На самом деле, слово "пилосос" — вполне украинское и его можно свободно использовать. Об этом рассказал известный языковед Александр Авраменко.

Чаще всего в книгах, газетах и учебниках встречается именно "пилосос". Но если кому-то это слово не нравится, можно использовать другие варианты.

В словарях украинского языка, есть несколько вариантов, как можно называть этот прибор. Кроме привычного "пилососа", правильными являются также "пилосмок", "пилотяг", "порохотяг" и "пиловсмоктувач".

На сайте "Словотвір" украинцы больше всего голосов отдали за слово "пилотяг" — его поддержали 78 раз. Второе место занял "порохотяг" — 55 голосов. Кстати, именно "порохотяг" чаще всего можно услышать во Львове.

Интересно, что в старой украинской газете в Канаде за 1958 нашли еще одно название — "відкурювач". Но этот вариант не прижился.

А вот что действительно не стоит употреблять – это глагол "пилососити". Языковед советует говорить: "прибираю пилососом", "чищу пилососом" или просто "пилососю".

Так что можно смело говорить "пилосос" – это правильно. Но если больше нравится "порохотяг" или "пилосмок" — также можно использовать эти слова. Главное – теперь вы знаете, что все эти варианты существуют в украинском языке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие украинские слова могут передать ваше удивление или досаду. Александр Авраменко отметил, что в украинском языке существуют "хорошие" слова для выражения эмоций