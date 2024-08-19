Багато хто просить вибачення неправильно: як вибачатися українською

Не варто використовувати русифіковану форму

Сучасна українська мова багата на синоніми. Можна по-різному вітатися, прощатися, звертатися і вибачатися. Однак мало хто знає, що деякі форми неправильні граматично. А раніше ми розповідали, як правильно говорити про любощі українською.

Мало хто знає, що вислів "вибачте мене" не варто використовувати, адже це неправильний варіант. Про це повідомляє "Телеграф".

"Вибачте мене" чи "вибачте мені"?

Цей вислів за правилами вимагає давального відмінка. Тому поруч зі словом "вибачте" повинно стояти "мені" (відповідає на запитання кому? чому?), а не "мене" (відповідає на запитання кого? чого?). Це єдиний правильний варіант цього словосполучення.

Також вислів "вибачте мене" утворений від російськомовного "извините меня". Тому не варто використовувати русизми у мовленні.

Вибачитися також можна завдяки іншим словосполученням. Однак не варто застосовувати форму "вибачаюся", адже її використовують, коли говорять про себе. Отже, вибачаюся я перед собою.

Синоніми до "вибачте мені":

даруйте;

перепрошую;

пробачте;

прошу вибачення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називають зелену цибулю. Ви точно не знали про це слово.