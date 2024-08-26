Как лучше сказать о том, что "пошло не так": меткие фразы на украинском для описания неудач
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самые интересные варианты и как их использовать.
В нашей жизни бывают моменты, когда все идет как по маслу. То есть, легко, без помех и с положительным результатом.
Но иногда, к сожалению, ситуация складывается совсем иначе: что-то идет не по плану, и мы встаем перед трудностями. Как же сказать об этих неудачах на украинском языке?
"Не так сталося, як гадалося"
Это выражение отлично передает суть ситуации, когда наши ожидания не совпадают с реальностью. Он указывает на то, что планы не сбылись, и мы оказались в затруднительном положении.
"Накрилося капелюхом"
Это выражение достаточно колоритно и описывает то, что совсем не удалось. Он может использоваться в разных контекстах, когда ситуация выходит из-под контроля.
"Накрилося мідним тазом"
Аналогично предыдущему, это выражение также означает, что ничего не удалось. Он придает ситуации иронии и подчеркивает, что наши надежды разбились.
"Усе пішло шкереберть"
Этот фразеологизм как раз о том, что все пошло не так, как планировалось. Он может использоваться в различных сферах жизни, от работы до личных дел.
"Усе пішло перекидом" (або "перевертом")
Эти слова описывают ситуацию, когда все пошло наоборот. Они могут использоваться для описания какого-либо переворота в планах или неожиданного развития событий.
"Догори ногами" (або ж "сторчака", "догори дриґом")
Это выражение указывает на то, что ситуация вышла из-под контроля, и все произошло совсем не так, как мы ожидали. Он придает эмоциональности и образности к описанию неудачи.
Итак, в украинском языке есть множество интересных фразеологизмов, которые помогают интересно, даже забавно описать ситуации неудачи. Есть широкий спектр возможностей для яркого и образного описания, без русизмов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "как белка в колесе" на украинском языке. Травинка там совсем ни при чем.