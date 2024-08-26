Как лучше сказать о том, что "пошло не так": меткие фразы на украинском для описания неудач

Самые интересные варианты и как их использовать.

В нашей жизни бывают моменты, когда все идет как по маслу. То есть, легко, без помех и с положительным результатом.

Но иногда, к сожалению, ситуация складывается совсем иначе: что-то идет не по плану, и мы встаем перед трудностями. Как же сказать об этих неудачах на украинском языке?

"Не так сталося, як гадалося"

Это выражение отлично передает суть ситуации, когда наши ожидания не совпадают с реальностью. Он указывает на то, что планы не сбылись, и мы оказались в затруднительном положении.

"Накрилося капелюхом"

Это выражение достаточно колоритно и описывает то, что совсем не удалось. Он может использоваться в разных контекстах, когда ситуация выходит из-под контроля.

"Накрилося мідним тазом"

Аналогично предыдущему, это выражение также означает, что ничего не удалось. Он придает ситуации иронии и подчеркивает, что наши надежды разбились.

"Усе пішло шкереберть"

Этот фразеологизм как раз о том, что все пошло не так, как планировалось. Он может использоваться в различных сферах жизни, от работы до личных дел.

"Усе пішло перекидом" (або "перевертом")

Эти слова описывают ситуацию, когда все пошло наоборот. Они могут использоваться для описания какого-либо переворота в планах или неожиданного развития событий.

"Догори ногами" (або ж "сторчака", "догори дриґом")

Это выражение указывает на то, что ситуация вышла из-под контроля, и все произошло совсем не так, как мы ожидали. Он придает эмоциональности и образности к описанию неудачи.

Итак, в украинском языке есть множество интересных фразеологизмов, которые помогают интересно, даже забавно описать ситуации неудачи. Есть широкий спектр возможностей для яркого и образного описания, без русизмов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "как белка в колесе" на украинском языке. Травинка там совсем ни при чем.