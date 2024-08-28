"Хлам" – это не на украинском: есть с десяток колоритных синонимов для ненужных вещей

Как говорить, когда речь идет о различных ненужных "штуках"

У каждого из нас есть то место в доме, где хранятся вещи, которые мы редко используем, но почему-то не решаемся выбросить. Это может быть кладовка, шкаф или даже целый гараж.

На русском языке мы привыкли называть такие вещи "хламом". Но знаете ли вы, что в украинском есть богатый выбор ярких и точных слов для обозначения этого понятия?

Как перевести "хлам" на украинский

Толковый словарь приводит немало синонимов для этого слова. Рассмотрим некоторые из них:

Барахло – это слово, возможно, ближайшее по значению к русскому "хлам". Оно обозначает старые, ненужные вещи. Вереття — это интересное слово, которое происходит от вервь (веревка) и первоначально означало грубую ткань. Сейчас оно часто употребляется для обозначения старой, изношенной одежды или тряпок. Ганчір'я — это сборное название для старой, изношенной одежды и тканей. Лахміття – куски, остатки рваной одежды и других вещей. Дрантя — еще одно слово для обозначения старой, порванной одежды или тканей. Мотлох – это слово может означать как совокупность ненужных вещей, так и беспорядочную смесь разных предметов. Негідь – это слово имеет более широкое значение и может касаться не только вещей, но и чего-либо ненужного, некачественного. Непотріб — очень точное слово, прямо указывающее на ненужность вещей. Хабоття – это слово похожее по значению на "барахло" и обозначает старые, ненужные вещи.

Например, когда мы говорим о старой одежде, можем сказать "вереття" или "дрантя". Если речь идет о разнообразных ненужных вещах, "мотлох" или "хабоття" будут уместны. Употребление этих слов не только обогащает наш язык, но и помогает точнее выразить мнение.

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