"Хлам" – это не на украинском: есть с десяток колоритных синонимов для ненужных вещей
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Как говорить, когда речь идет о различных ненужных "штуках"
У каждого из нас есть то место в доме, где хранятся вещи, которые мы редко используем, но почему-то не решаемся выбросить. Это может быть кладовка, шкаф или даже целый гараж.
На русском языке мы привыкли называть такие вещи "хламом". Но знаете ли вы, что в украинском есть богатый выбор ярких и точных слов для обозначения этого понятия?
Как перевести "хлам" на украинский
Толковый словарь приводит немало синонимов для этого слова. Рассмотрим некоторые из них:
- Барахло – это слово, возможно, ближайшее по значению к русскому "хлам". Оно обозначает старые, ненужные вещи.
- Вереття — это интересное слово, которое происходит от вервь (веревка) и первоначально означало грубую ткань. Сейчас оно часто употребляется для обозначения старой, изношенной одежды или тряпок.
- Ганчір'я — это сборное название для старой, изношенной одежды и тканей.
- Лахміття – куски, остатки рваной одежды и других вещей.
- Дрантя — еще одно слово для обозначения старой, порванной одежды или тканей.
- Мотлох – это слово может означать как совокупность ненужных вещей, так и беспорядочную смесь разных предметов.
- Негідь – это слово имеет более широкое значение и может касаться не только вещей, но и чего-либо ненужного, некачественного.
- Непотріб — очень точное слово, прямо указывающее на ненужность вещей.
- Хабоття – это слово похожее по значению на "барахло" и обозначает старые, ненужные вещи.
Например, когда мы говорим о старой одежде, можем сказать "вереття" или "дрантя". Если речь идет о разнообразных ненужных вещах, "мотлох" или "хабоття" будут уместны. Употребление этих слов не только обогащает наш язык, но и помогает точнее выразить мнение.
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