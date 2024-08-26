Многие до сих пор не знают этого слова: что значит "ластовиння" на украинском

Причем здесь ласточки

Украинский язык богат красивыми и интересными словами. Одно из таких — "ластовиння". Но что же оно значит?

Связано ли оно с ластами для плавания или, возможно, это ошибка в слове "листування"? На самом деле, ответ кроется в весенних птицах и народных верованиях.

Что такое "ластовиння"

"Ластовиння" — это ничто иное, как "веснушки" (русс.), те самые маленькие коричневые пятнышки на коже, которые появляются у некоторых людей. Интересно, что название этого явления действительно связано с птицами, а именно с ласточками.

В старину люди заметили интересную закономерность: когда на небе появлялись первые ласточки, приходила настоящая весна. А вместе с весной у некоторых людей проявлялись и веснушки на лице и теле. Отсюда и произошло название "ластовиння".

Народные верования придали этому явлению мистическую окраску. Считалось, что веснушки появляются у тех детей, которые разрушают гнезда ласточек. Возможно, это был способ оградить детей от нанесения вреда природе, используя страх перед появлением пятен на коже.

Интересный факт: в единственном числе это слово звучит как "ластовинка". Так что если вы хотите сказать об одной веснушке, то правильно будет назвать ее именно так.

В следующий раз, когда вы увидите человека с веснушками, вспомните это волшебное украинское слово — веснушки. И возможно, вы услышите в нем эхо весеннего щебета ласточек.

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