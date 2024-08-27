Укр

Не только "спека": как метко называть эту погоду на украинском

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Девушка
Девушка. Фото Открытые источники

Расширяйте свой кругозор

В украинском языке есть множество слов, к которым можно подобрать синонимы и расширить свой словарный запас. К примеру, "спека", кроме горячего, очень нагретого воздуха, также имеет заменители.

Педагог и блоггер Лара Чемерис привела примеры, как еще можно заменить "спека". Все слова между собой разные.

Какие синонимы есть в слове "спека"

  • парня;
  • вар;
  • жар;
  • спекота;
  • духота;
  • пекло.

Их можно использовать так:

  • "В різні пори року температура не стоїть на місці: влітку — пекло, взимку — холодно.";
  • "Спека та духота відбирали у людей останні сили.".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно красиво назвать "туалет" на украинском языке. Это слово пришло к нам с французского языка, поэтому не является калькой с русского.

Ранее мы также писали, как можно описать "капюшон" на украинском языке, хотя употребление этого слова не ошибка, ведь оно заимствовано. Среди заменителей можно встретить — "відлога" чи "затула".

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#Жара #Украинский язык #Заменитель