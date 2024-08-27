Не только "спека": как метко называть эту погоду на украинском
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В украинском языке есть множество слов, к которым можно подобрать синонимы и расширить свой словарный запас. К примеру, "спека", кроме горячего, очень нагретого воздуха, также имеет заменители.
Педагог и блоггер Лара Чемерис привела примеры, как еще можно заменить "спека". Все слова между собой разные.
Какие синонимы есть в слове "спека"
- парня;
- вар;
- жар;
- спекота;
- духота;
- пекло.
Их можно использовать так:
- "В різні пори року температура не стоїть на місці: влітку — пекло, взимку — холодно.";
- "Спека та духота відбирали у людей останні сили.".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно красиво назвать "туалет" на украинском языке. Это слово пришло к нам с французского языка, поэтому не является калькой с русского.
Ранее мы также писали, как можно описать "капюшон" на украинском языке, хотя употребление этого слова не ошибка, ведь оно заимствовано. Среди заменителей можно встретить — "відлога" чи "затула".