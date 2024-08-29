Не "гладиолусы", и не "васильки": как эти цветы правильно называть на украинском

Как правильно называть привычные нам цветы на украинском

В Украине, где язык и природа тесно переплетены, названия цветов приобретают особое значение. Каждое растение имеет свою историю и его название часто отражает глубокие культурные традиции и ассоциации.

Однако долгое время эти названия подвергались русификации, поэтому калькированные слова прочно закрепились в обиходе. Пора вспомнить, как любимые цветы звучат на украинском.

Правильные названия цветов

Вместо привычных русских названий, в украинском языке существуют свои самобытные слова для обозначения цветов. Вот некоторые примеры:

Вместо "анютины глазки" говорим "братки или братчики" . Название обусловлено тем, что каждый цветок имеет разноцветные лепестки, здесь считывается отсылка к сказке о брате и сестре, которые, не зная о родстве, поженились, а чтобы не расставаться, превратились в цветы.

говорим . Название обусловлено тем, что каждый цветок имеет разноцветные лепестки, здесь считывается отсылка к сказке о брате и сестре, которые, не зная о родстве, поженились, а чтобы не расставаться, превратились в цветы. Вместо "маргаритки" лучше сказать "стократка" . Наименование взято из польского "sto" (100) и "krat" и связано с большим количеством краевых и срединных цветков в корзине соцветия.

лучше сказать . Наименование взято из польского "sto" (100) и "krat" и связано с большим количеством краевых и срединных цветков в корзине соцветия. Вместо "гладиолусы" украинский народ создал название "косарики" , которое образовалось ассоциативным путем, ведь форма листьев растения напоминает косу. Нужно обязательно подвязывать косилки, чтобы растение имело ровный побег.

украинский народ создал название , которое образовалось ассоциативным путем, ведь форма листьев растения напоминает косу. Нужно обязательно подвязывать косилки, чтобы растение имело ровный побег. Вместо "васильки" у нас говорят "волошки". Наименование дает отсылку к мохнатым лепесткам цветка. А еще одно название "блават" пришло от средне-верхненемецкого через польское посредничество и указывает на цвет синий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно говорить об овощах и фруктах. Оказалось, что эти слова тоже русизмы.