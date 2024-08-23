Вы даже не догадывались, но "овощи" и "фрукты" – это русизмы: как они звучат на украинском

Забытые термины, которые следует употреблять вместо овощей и фруктов

Современный украинский язык подвергся значительному влиянию советской политики, которая стремилась к "сближению" украинского и русского языков. Это привело к замене исконных украинских слов заимствованными из русского.

Такая практика затронула даже понятия, которые характеризовали овощи и фрукты. Мало кто знает, но в украинском языке для них есть оригинальные слова.

Городина и садовина

Итак, украинский язык имеет свои оригинальные слова для обозначения овощей и фруктов: "городина" и "садовина". "Городина" с ударением на "о" указывает на то, что выращивается на огороде. Словарь дает значение этого слова, как огородные плоды и зелень, которые являются пищевыми продуктами (капуста, огурцы, морковь и др.).

А вот "садовина" с ударением на последнюю "а" указывает на плоды, которые растут в садах на деревьях и кустах. Эти слова отражают логику словообразования, присущую украинскому языку, и их употребление может способствовать сохранению языковой идентичности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинским кусочек хлеба, который все очень любят. Ибо слово "горбушка" есть заимствование.