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"Користується популярністю" – ошибка, которую допускает едва ли не каждый. Как правильно это сказать на украинском

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Как правильно на украинском
Как правильно на украинском. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ежедневно миллионы украинцев употребляют ложную конструкцию "пользуется популярностью"

Среди типичных языковых ошибок, которые часто встречаются в украинском вещании, особое внимание следует обратить на неправильное употребление конструкции "пользуется популярностью". Это калька русского языка "пользуется популярностью", которая противоречит природе украинского языка.

"Телеграф" выяснил, как избежать популярной ошибки. Дело в том, что в украинском языке слово "користуватися" имеет четкое значение – извлекать пользу или прибыль от чего-то.

Например:

  • користуватися телефоном,
  • користуватися громадським транспортом,
  • користуватися порадами досвідчених колег.

Как правильно?

Когда речь идет о популярности или успешности, следует использовать следующие конструкции:

  • має популярність,
  • є популярним,
  • має успіх,
  • здобув визнання,
  • став популярним.

Примеры правильного употребления

❌ Неверно:

  • Цей співак користується популярністю серед молоді,
  • Новий фільм користується великим успіхом,
  • Ця страва користується попитом у ресторані.

✅ Правильно:

  • Цей співак має популярність серед молоді,
  • Цей співак є популярним серед молоді,
  • Новий фільм має великий успіх,
  • Ця страва має попит у ресторані,
  • Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.

Итак, слово "користуватися" употребляем только тогда, когда речь идет о получении практической пользы от предметов, услуг или советов. Когда говорим об успехе или популярности – используем удельные украинские конструкции.

Соблюдение языковых норм не только делает нашу речь правильной, но и помогает сохранить самобытность украинского языка. Использование калек обедняет речь и размывает естественные речевые конструкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово невозможно перевести на другие языки. Вы точно его знаете.

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