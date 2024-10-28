"Користується популярністю" – ошибка, которую допускает едва ли не каждый. Как правильно это сказать на украинском

Ежедневно миллионы украинцев употребляют ложную конструкцию "пользуется популярностью"

Среди типичных языковых ошибок, которые часто встречаются в украинском вещании, особое внимание следует обратить на неправильное употребление конструкции "пользуется популярностью". Это калька русского языка "пользуется популярностью", которая противоречит природе украинского языка.

"Телеграф" выяснил, как избежать популярной ошибки. Дело в том, что в украинском языке слово "користуватися" имеет четкое значение – извлекать пользу или прибыль от чего-то.

Например:

користуватися телефоном,

користуватися громадським транспортом,

користуватися порадами досвідчених колег.

Как правильно?

Когда речь идет о популярности или успешности, следует использовать следующие конструкции:

має популярність,

є популярним,

має успіх,

здобув визнання,

став популярним.

Примеры правильного употребления

❌ Неверно:

Цей співак користується популярністю серед молоді,

Новий фільм користується великим успіхом,

Ця страва користується попитом у ресторані.

✅ Правильно:

Цей співак має популярність серед молоді,

Цей співак є популярним серед молоді,

Новий фільм має великий успіх,

Ця страва має попит у ресторані,

Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.

Итак, слово "користуватися" употребляем только тогда, когда речь идет о получении практической пользы от предметов, услуг или советов. Когда говорим об успехе или популярности – используем удельные украинские конструкции.

Соблюдение языковых норм не только делает нашу речь правильной, но и помогает сохранить самобытность украинского языка. Использование калек обедняет речь и размывает естественные речевые конструкции.

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