"Користується популярністю" – ошибка, которую допускает едва ли не каждый. Как правильно это сказать на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ежедневно миллионы украинцев употребляют ложную конструкцию "пользуется популярностью"
Среди типичных языковых ошибок, которые часто встречаются в украинском вещании, особое внимание следует обратить на неправильное употребление конструкции "пользуется популярностью". Это калька русского языка "пользуется популярностью", которая противоречит природе украинского языка.
"Телеграф" выяснил, как избежать популярной ошибки. Дело в том, что в украинском языке слово "користуватися" имеет четкое значение – извлекать пользу или прибыль от чего-то.
Например:
- користуватися телефоном,
- користуватися громадським транспортом,
- користуватися порадами досвідчених колег.
Как правильно?
Когда речь идет о популярности или успешности, следует использовать следующие конструкции:
- має популярність,
- є популярним,
- має успіх,
- здобув визнання,
- став популярним.
Примеры правильного употребления
❌ Неверно:
- Цей співак користується популярністю серед молоді,
- Новий фільм користується великим успіхом,
- Ця страва користується попитом у ресторані.
✅ Правильно:
- Цей співак має популярність серед молоді,
- Цей співак є популярним серед молоді,
- Новий фільм має великий успіх,
- Ця страва має попит у ресторані,
- Ця страва популярна серед відвідувачів ресторану.
Итак, слово "користуватися" употребляем только тогда, когда речь идет о получении практической пользы от предметов, услуг или советов. Когда говорим об успехе или популярности – используем удельные украинские конструкции.
Соблюдение языковых норм не только делает нашу речь правильной, но и помогает сохранить самобытность украинского языка. Использование калек обедняет речь и размывает естественные речевые конструкции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово невозможно перевести на другие языки. Вы точно его знаете.