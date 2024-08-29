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Эта ошибка может дорого стоить: с каким словом не следует путать "наволочку" в украинском языке

Автор
Катерина Шполянская
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Важные нюансы, которые следует знать каждому
Важные нюансы, которые следует знать каждому. Фото Freepik

Почему вам лучше не ошибаться

Когда речь идет о постельном белье, важно знать, какие термины употреблять, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. К примеру, вы можете неуклюже попросить показать вам "наволоч" в магазине.

И тут возникает вопрос: не обиделись ли вы на кого-нибудь? Или просто хотите, чтобы вам подали чехол для подушки?

Различаем понятие

"Наволоч" – это пренебрежительное слово, употребляемое для обозначения непорядочных, подлых людей. Синонимы: подлец, мерзавец. Оно имеет отрицательную окраску и часто встречается в художественной литературе для создания ярких образов.

Наволочка – это съемный чехол для подушки. Именно ее вы кладете на кровать и периодически меняете. Это слово является абсолютно нейтральным и употребляется в повседневной жизни без отрицательных коннотаций.

Правильно ли говорить "наволочка"

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, как называют чехол, надеваемый на подушку, и является ли популярное слово "наволочка" русизмом. Он подчеркнул, что это слово – не суржик и не калька с русского, однако можно также сказать "наволока". Следует отметить, что в некоторых регионах Украины наволочку могут называть "пошивка" или "пошиванка". Это свидетельствует о многообразии языковых вариантов в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть легкую куртку на украинском языке. Большинство спорит только из-за одной буквы.

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