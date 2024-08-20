"Вітровка" или "вітрівка": как правильно называть легкую куртку на украинском

Как правильно называть эту одежду

В языковой среде часто идут дискуссии о правильности употребления тех или иных слов. Одним из таких примеров является название легкой куртки, защищающей от ветра. Правильно ли говорить "вітровка" или "вітрівка"?

В украинском языке существуют оба варианта написания слова, обозначающего легкую куртку. Они активно используются в повседневном общении и в интернет-магазинах, но эти варианты вызывают определенные вопросы правильности.

Ветровка или ветровка?

Слово "вітровка" используется во многих источниках, включая ВТССУМ, и широко представлено в интернет-магазинах. Однако, по данным Словаря украинского языка ( СУМ-20 ), "вітрівка" есть правильным вариантом, описывающим легкую куртку из плотной ткани, защищающей от ветра.

Интересно, что в русско-украинских словарях также предлагается слово "вітрівка". Однако, никакого четкого правила словообразования, регламентирующего выбор между этими двумя вариантами, не существует.

Какое слово выбрать?

По мнению профессора Пономарева, поскольку обновленный толковый словарь предлагает "вітрівку", целесообразно употреблять именно это слово. Если же оно вам не нравится, есть несколько синонимов.

Можно сказать просто куртка – о короткой верхней одежде, которая наглухо застегивается. Или выбрать вариант "штурмівка" – для альпинистов, туристов и т.д. Стоит отметить, что последний пишется с буквой "i", что лишь подтверждает правильность слова "вітрівка".

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