Как сказать на украинском "плестись в хвосте": эту фразу вспомнят не все

Украинский аналог русского выражения

В общении часто возникают ситуации, когда мы сталкиваемся с иноязычными изречениями, требующими адекватного перевода. Одним из таких примеров является русское выражение "плестись в хвосте".

Многие ошибочно полагают, что его можно просто перевести дословно. Но на самом деле, украинский язык предлагает более точный и образный вариант.

Значение изречения

Выражение "плестись в хвосте" употребляют для описания ситуации, когда кто-то отстает от других или не может успеть за группой. Это может касаться как физического, так и метафорического отставания в делах, мыслях или действиях.

Правильный украинский эквивалент

В украинском языке соответствием этого выражения будет "пасти задніх", то есть отставать, опаздывать, быть позади всех, идти последним, отставать или уступать в чем-либо. Это выражение не только точно передает смысл оригинала, но и звучит естественно для украинского уха. Оно указывает, что человек не может идти в ногу с другими.

Итак, переводя русское выражение "плестись в хвосте", на украинском лучше говорить "пасти задніх". Поскольку, например, фраза "плентатися в хвості" будет звучать неестественно и может вызвать недоразумение.

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