Рус

Ця помилка може дорого коштувати: з яким словом не слід плутати "наволочку" в українській мові

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Важливі нюанси, які варто знати кожному
Важливі нюанси, які варто знати кожному. Фото Freepik

Чому вам краще не помилятися

Коли мова йде про постільну білизну, важливо знати, які терміни вживати, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Наприклад, ви можете незграбно попросити показати вам "наволоч" в магазині.

І тут постає питання: чи не образилися ви на когось? Чи, може, просто хочете, щоб вам подали чохол для подушки?

Розрізняймо поняття

Наволоч – це зневажливе слово, яке вживають для позначення непорядних, підлих людей. Синоніми: негідник, мерзотник. Воно має негативне забарвлення і часто трапляється в художній літературі для створення яскравих образів.

Наволочка натомість – це знімний чохол для подушки. Саме її ви кладете на ліжко і періодично міняєте. Це слово є абсолютно нейтральним і вживається в повсякденному житті без жодних негативних конотацій.

Чи правильно казати "наволочка"

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко пояснив, як називають чохол, що надягають на подушку, і чи є популярне слово "наволочка" русизмом. Він наголосив, що це слово – не суржик і не калька з російської, однак можна також сказати "наволока". Варто зазначити, що в деяких регіонах України наволочку можуть називати "пошивка" або "пошиванка". Це свідчить про різноманіття мовних варіантів в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати легку куртку українською. Більшість сперечаються лише через одну літеру.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова