Ця помилка може дорого коштувати: з яким словом не слід плутати "наволочку" в українській мові

Чому вам краще не помилятися

Коли мова йде про постільну білизну, важливо знати, які терміни вживати, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Наприклад, ви можете незграбно попросити показати вам "наволоч" в магазині.

І тут постає питання: чи не образилися ви на когось? Чи, може, просто хочете, щоб вам подали чохол для подушки?

Розрізняймо поняття

Наволоч – це зневажливе слово, яке вживають для позначення непорядних, підлих людей. Синоніми: негідник, мерзотник. Воно має негативне забарвлення і часто трапляється в художній літературі для створення яскравих образів.

Наволочка натомість – це знімний чохол для подушки. Саме її ви кладете на ліжко і періодично міняєте. Це слово є абсолютно нейтральним і вживається в повсякденному житті без жодних негативних конотацій.

Чи правильно казати "наволочка"

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко пояснив, як називають чохол, що надягають на подушку, і чи є популярне слово "наволочка" русизмом. Він наголосив, що це слово – не суржик і не калька з російської, однак можна також сказати "наволока". Варто зазначити, що в деяких регіонах України наволочку можуть називати "пошивка" або "пошиванка". Це свідчить про різноманіття мовних варіантів в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати легку куртку українською. Більшість сперечаються лише через одну літеру.