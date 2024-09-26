Мало кто знает правильный ответ: как сказать на украинском "в тихом омуте черти водятся"

Эти пословицы учат нас не доверять обманчивому облику

Народная мудрость, запечатленная в пословицах и поговорках, часто предостерегает нас от опасностей, скрытых за обманчивой тишиной и покоем. В украинском языке есть много изречений, которые соответствуют известной русской пословице "в тихом омуте черты водятся".

"Телеграф" предлагает вам выучить эти пословицы и объясняет их глубокий смысл. Ведь они являются частью нашего культурного наследия, которое продолжает быть актуальным и в современном мире.

1. У тихому болоті чорти водяться

Эта пословица является ближайшим аналогом русского "в тихом омуте черты водятся". Она предостерегает нас от того, чтобы судить о человеке или ситуации только по внешним признакам. Тихое болото может казаться безопасным, но действительно скрывать опасность. Значение: не доверяйте обманчивому облику; часто те, кто кажутся тихими и незаметными, могут оказаться наиболее опасными.

2. Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає

Эта пословица расширяет смысл предыдущего, но добавляет интересный контраст между тихой и бурной водой. Значение: очевидная опасность (бурная вода) может напугать, но настоящая угроза часто кроется в том, что кажется безопасным (тихая вода).

3. Тиха вода греблю рве

Это выражение подчеркивает разрушительную силу, которая может скрываться за кажущимся спокойствием. Значение: даже то, что кажется спокойным и безопасным, может обладать большой разрушительной силой. Не следует недооценивать "тихую воду".

4. Зверху гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо

Эта пословица обращает наше внимание на контраст между внешним видом и внутренней сущностью. Значение: внешняя красота и спокойствие могут скрывать внутренние проблемы или опасность. Важно смотреть глубже поверхности.

Эти пословицы отражают глубокое понимание человеческой природы и жизненных ситуаций, накопленное нашими предками на протяжении веков. Они предостерегают нас от поспешных выводов и напоминают, что подлинная сущность вещей часто скрыта от поверхностного взгляда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выражать "заботу" на украинском языке. Есть два синонима, которые не стоит путать.