Эти слова несправедливо считают русизмами: запомните их и не стесняйтесь так говорить

Возвращаем незаслуженно забытые русские слова

В стремлении говорить правильным украинским языком многие пытаются избегать слов, которые считают заимствованными из русского. Однако часто такие старания могут привести к отказу от исконно украинских слов.

Вот несколько пар слов, одно из которых часто ошибочно считают русским. "Телеграф" развеивает ваши сомнения относительно правильности их употребления.

Ждати или чекати?

Большинство предпочитает слово "чекати", считая "ждати" русским. Однако Словарь украинского языка истолковывает оба слова как тождественные. Они означают "находиться где-нибудь, чтобы увидеть кого-нибудь, встретиться с кем-то". Например: "Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка" или "Може, жде русалка козаченька, щоб залоскотати".

О праславянском происхождении слова "ждати" свидетельствуют древние высказывания: "ждати недіждати", "ждати з моря погоди". Итак, оба слова – удельно украинские.

Голубий или блакитний?

Оба слова описывают нежно-синий, небесный цвет. "Голубий" также означает "светло-синий". В украинском языке есть устойчивое выражение "тече голуба кров" о дворянском происхождении. Поэтому не стоит избегать слова "голубий", считая его русским.

Держати или тримати?

Оба слова означают "взяв что-нибудь в руки, не упускать". Например: "Держала в руках кухоль з водою та й впустила додолу". Существуют устоявшиеся изречения: "держати розум в голові", "держати слово". Зачит, "держати" — тоже украинское слово.

Стид или сором?

Оба слова описывают чувство сильного смущения из-за недостойного поведения. В украинском языке есть выражение "ні стида, ні сорому". Поэтому "стид" – не менее украинское слово, чем "сором".

Давити или чавити?

"Давити" означает "налегать своим весом, нажимать", а "чавити" – "наступать на что-то, давить ногами". Оба слова имеют свое место в украинском языке. Существует выражение "давитися слізьми".

Подытоживая, стоит напомнить, что многие слова, которые кажутся заимствованными, на самом деле имеют глубокие корни в украинском языке. Вместо того чтобы отказываться от них, лучше расширять свой словарный запас, используя все богатство нашего языка.

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