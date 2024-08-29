Нет, не "филин". А вы знаете, как эту птицу зовут на украинском?

Эта птица из семьи сововых в Украине имеет свое волшебное имя.

Длительное навязывание русского языка в Украине привело к тому, что даже некоторые оригинальные названия животных теперь менее известны. Слово "филин" легко произносится на украинском, поэтому его ошибочно считают правильным термином.

Интересно, что многие украинцы даже не знают этого перевода. И просто используют русское название. Почему так произошло?

Украинские названия животных реже используются в повседневной жизни, особенно когда речь идет о редких птицах. А тем временем большая ночная хищная птица из семейства совиных, которая на русском языке называется "филин" – это пугач.

Происхождение названия

Слово "пугач" происходит от звукоподражания его зову "пу-гу". Представьте, что вы прогуливаетесь по темному лесу, и вдруг из глубины слышитесь жуткий звук: "пу-гу, пу-гу". Это зовет своего собрата "пугач". В украинском языке есть и другие народные названия этой птицы: погу́тькало, пуга́, гукар, гукач.

А вот "филин" в русском языке не связан со звуками, которые издает птица. Это делает его менее подлинным в контексте украинской культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фразеологизмы, связанные с животными, есть в нашем язіке. Например, как сказать на украинском "как белка в колесе". Рыжая там совсем ни при чем.