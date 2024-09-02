Это слово все слышали, но мало кто вспомнит сразу: как на украинском будет крыжовник

Сделайте выбор в пользу украинского языка

Эта ягода с приятным кисловатым вкусом не пользуется большой популярностью среди садоводов, а зря. Возможно, причина в том, что не все украинцы знают, как правильно называть эту культуру на родном языке.

В Украине многие продолжают использовать слово "крижовнік". Однако для этой ягоды есть правильный исконно украинское соответствие.

Как называется крыжовник на украинском

Украинским аналогом является слово "аґрус". Этот термин зафиксирован в украинском языке с XVI века. Толковый словарь приводит значение этого слова как кустовое растение с колючими ветвями и крупными кисло-сладкими съедобными ягодами, а также ягоды этого растения.

Его можно встретить в украинской художественной литературе, фольклоре, кулинарных рецептах и даже народных песнях. Например, в произведениях таких выдающихся авторов, как Иван Нечуй-Левицкий, Леся Украинка и Михаил Коцюбинский, неоднократно упоминаются "крыжовники".

Использование оригинальной украинской лексики, а не заимствований, является важным шагом в обогащении нашего языка. Употребление слова "аґрус" вместо "крыжовник" не только подчеркивает нашу языковую идентичность, но и способствует очищению украинского языка от чужих влияний.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называется "ежевика" на украинском языке. Это слово часто говорят или пишут неправильно.