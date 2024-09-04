По-украински будет не "юг": исправляем распространенную языковую ошибку

Это не только вопрос грамотности

В современном украинском языке часто возникают вопросы правильного употребления слов, особенно тех, которые имеют похожие соответствия в русском языке. Одним из таких слов является "юг", часто употребляемый ошибочно.

Многие бессознательно используют этот русизм, не догадываясь о его настоящем украинском соответствии. Разберемся, как правильно называть эту сторону горизонта на украинском.

В украинском языке правильно употреблять слово "південь" вместо русского "юг". Это касается как названия стороны горизонта, так и географического направления.

Почему не "юг"?

Слово "юг" является прямым заимствованием из русского языка и не соответствует нормам украинского. Его употребление считается суржиком — смешиванием украинского и русского языков, чего следует избегать для сохранения чистоты речи.

Примеры употребления

Как сторона горизонта: "Компас показує на південь". Как географический регион: "Мій друг живе на півдні України". В новом смысле: "Глобальний Південь – неологізм, який позначає країни, які Світовий банк вважає такими, що мають низький або середній дохід, в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні".

Другие связанные слова

Имя прилагательное: південний (не "южний").

Направление: на південь (не "на юг").

Житель: південець, південянин (не "южанин").

Всегда используйте "південь" вместо "юг" во всех контекстах. Будьте внимательны к прилагательным и производным словам — у них также есть украинские соответствия. Если сомневаетесь, загляните в словарь украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое дашборд и как правильно сказать это слово на украинском языке. Выбор конкретного термина зависит от контекста использования.