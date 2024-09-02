А вы знаете, как сказать на украинском "прихоти"?

Языковая палитра желаний

Задумывались ли вы когда-нибудь, как одно и то же желание может звучать по-разному в украинском языке? Русское слово "прихоть" – яркий тому пример.

Не знаете, как его можно перевести? Украинский предлагает нам целый арсенал слов для описания наших желаний, даже самых удивительных.

Забаганка

Наиболее распространенным вариантом перевода слова "прихоть" на украинский является забаганка. Это слово означает каприз, желание, которое возникает внезапно и не имеет под собой серьезных оснований. Забаганка может быть химерой или капризом. Например: "Він купив їй дорогу сукню просто так, через забаганку".

Примха

Еще один вариант перевода – примха. Это слово несколько шире по значению, чем "забаганка". Примха – это внезапное желание, которое трудно объяснить логически. Например: "Вона змінює роботу кожні півроку через якісь примхи".

Химера

Химера — это слово, означающее фантастическое, придуманное, несбыточное желание. Химера — это то, у чего нет реальной основы, то, что существует только в воображении. Например: "Він витратив усі гроші на реалізацію якоїсь химери".

Витребенька

Имеет несколько значений в украинском языке, но чаще всего оно употребляется для обозначения выдумок, капризов или прихотей. Это слово разговорное и может использоваться для описания чего-то несерьезного или легкомысленного. Например, во фразе "Не вчилася до роботи, та на витребеньки!"

Также вы еще можете вместо "прихоть" сказать так: вереда, комиза, перехоча, вибрик, захцянка, дур, привереди. Каждое из этих слов имеет свой оттенок значение, но все они обозначают внезапное желание, трудно объяснимое логически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще по-украински можно сказать "вежливый". Вряд ли вы знаете все эти синонимы.