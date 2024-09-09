Свадьба за миллионы долларов и ребенок от гражданского мужа: что известно о дочери Игоря Коломойского Анжелике (фото)

Дочь коррупционера сыграла пышную свадьбу в 2011 году

Находящийся под стражей украинский бизнесмен, политик и коррупционер Игорь Коломойский скрывает свою частную жизнь. К примеру, в сети есть только два фото его жены Ирины и мало известно о детях олигарха.

Если избранница эксполитика всегда была в тени мужа, сын Игоря Коломойского нередко "светился" в СМИ, а о его дочери достаточно мало информации в сети. Телеграф решил выяснить, где сейчас дочь Игоря Коломойского Анжелика и что о ней известно.

Что известно об Анжелике Коломойской

Родилась единственная дочь эксолигарха в городе Днепр, но в зрелом возрасте, по словам Игоря Коломойского, переехала в Женеву (Швейцария), потому что ей "надоело жить под охраной". Училась дочь политика на экономиста, а работала в галерее.

Личная жизнь дочери Игоря Коломойского

В университете Анжелика Коломойская познакомилась с израильским бизнесменом Олегом Бокоевым. В 2011 году девушка вышла за него замуж. Свадьбу отыграли в Израиле, в парке-заповеднике, где находятся рудники царя Соломона.

На праздновании свадьбы присутствовали представители украинской, швейцарской и израильской бизнес-элиты и шоу-бизнеса. Гости прибыли на приватных самолетах. Праздник прошел по всем светским канонам, без традиционного обряда "хупа". Присутствовало более 300 гостей. Точная сумма, которую потратила семья на свадьбу, неизвестна, но есть данные, что она стоила несколько миллионов долларов.

Через несколько лет супружеской жизни Анжелика Коломойская и Олег Бокоев развелись. Причина неизвестна. Известно лишь то, что дочь Коломойского родила от гражданского мужа. Однако, кто стал отцом ее ребенка, не сообщалось.

Где сейчас дочь Игоря Коломойского

Вероятно, Анжелика Коломойская проживает в Женеве. В общественном пространстве она не возникает и не транслирует свою жизнь. С 2021 года семья Коломойского, включая его дочь, подпадают под санкции США, что запрещает им въезд в Соединенные Штаты.

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