Выиграл чемпионат Украины, но отдыхает в Куршевеле во время войны: где сейчас сын Коломойского и как он выглядит (фото)

Григорий родился в Женеве и имеет еще одно необычное имя

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей, — очень скрытный человек. Он много лет скрывает свою жену Ирину Чигрину, а также своих детей — дочь Анжелику и сына Григория (Грегори).

Если супруга 61-летнего скандального олигарха предпочитает находиться в тени мужа, то его единственный сын нередко освещался в СМИ. "Телеграф" рассказывает, что известно о Григории Коломойском, как он выглядит и где находится сегодня во время войны в Украине.

Что известно о Григории Коломойском

Родился 27 января 1999 года в Женеве и с самого детства занимался баскетболом. С лета 2018 года Григорий обучался в Кливлендском университете по специальности "спортивный менеджмент" и играл за баскетбольную команду университета Cleveland State Vikings.

Григорий, рост которого 193 сантимента, справа

В феврале 2019 года парень подписал контракт с баскетбольным клубом высшего дивизиона чемпионата Израиля "Маккаби" (Ришон-ле-Цион), при этом в профиле на сайте израильского клуба у Коломойского-младшего были указаны гражданства Швейцарии и Израиля.

В начале сентября 2019 года стало известно, что Григорий Коломойский заключил контракт с клубом "Днепр", принадлежащим его отцу, который выступает в украинской Суперлиге. На официальных ресурсах клуба и Федерации баскетбола Украины Коломойский указан как игрок с украинским гражданством. В сезоне 2019/2020 Григорий Коломойский, выступая за свой клуб, стал чемпионом Украины, проведя 17 матчей.

В январе 2022 года стало известно, что Григорий Коломойский под своим еврейским именем Израэль стал вице-президентом киевского баскетбольного клуба "Будивельник".

Где сейчас Григорий Коломойский

В 2023 году во время войны в Украине сын Игоря Коломойского "засветился" на горнолыжном курорте во французских Альпах. Об этом говорится в расследовании "УП" под названием Батальон "Куршевель".

Шале Игоря Коломойского

Журналисты обнаружили дорогостоящую недвижимость, принадлежащую Игорю Коломойскому — шале Panda. Она расположена на высоте 1850 метров в самой престижной части Куршевеля. Как минимум дважды в шале бывал сын олигарха Григорий. Где сейчас находится парень — неизвестно.

На фото - Григорий Коломойский в оранжевой одежде

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