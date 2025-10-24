Дочь Киркорова названа в честь Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров – популярный российский певец и преданный путинист. В свое время он стал отцом двоих детей от суррогатной матери. Его дочь, Алла-Виктория, названа в честь бывшей жены Пугачевой, недавно признавшейся, что брак с ним был "из отчаяния".

Что нужно знать

Дети путиниста Филиппа Киркорова были увезены из России после скандальных "голых вечеринок"

Имя суррогатной матери не разглашается, хотя предполагают, что это крестная мама Аллы-Виктории, Наталья Ефремова, которую дети называли "мама Наташа"

Алла-Виктория, названная в честь Аллы Пугачевой, демонстрирует бунтарское поведение — публично высмеивает отца в соцсетях и критикует детей Пугачевой

Дочь артиста родилась 26 ноября 2011 года, а сын Мартин-Кристо — в июне 2012 года. По данным некоторых источников, они рождались за границей в частных клиниках.

Дети Киркорова с дедушкой Бедросом

Имя суррогатной матери не разглашается, однако есть предположение, что это Наталья Ефремова, которая стала крестной мамой Аллы-Виктории. В 2015 году в проекте "Идеальный ремонт" дети Киркорова рассказали, что с ними живет "мама Наташа" и показали рисунки, на которых изображена темноволосая женщина. Тогда артист признался, что у них действительно есть мама, но она не публичный человек.

Филипп Киркоров с детьми

Что известно о детях Киркорова сейчас

Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а Мартину-Кристо — 12. Раньше Киркоров часто брал их с собой на публичные мероприятия. Однако летом 2024 стало известно, что артист вывез их из России после скандальных "голых вечеринок" и угроз ему после нее.

Алла-Виктория Киркорова

Недавно Киркоров рассказал, что 13-летняя Алла-Виктория попросила разрешить ей сделать пирсинг. Отец отказал ей в этом. Он на это ответил: "Пока не приходишь к пониманию, что это такое — нет".

В марте 2025 года, на похоронах своего дедушки, отца Киркорова Бедроса, девушка вела себя очень странно. Она все время держала руки у лица, словно что-то шептала. Алла-Виктория такжн прятала лицо за волосами и не снимала капюшон. В то же время ее брат вел себя совершенно обычно.

В соцсетях девушка смело высмеивает отца. В частности, Алла-Виктория пародировала его скандал с журналисткой из-за "розовой кофточки", а также шутила о его связях со скандалом вокруг рэпера P. Diddy.

Дочь Кикророва пародирует отца

Дочь путиниста также сообщала, что считает детей Аллы Пугачевой несчастными. " В отличие от них, у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял, я выросла замечательным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это значит стоять у пианино несколько часов в день!", – рассказывала Алла-Виктория.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что смертельно больной Киркоров чуть не убил на сцене. Он просто рухнул, как мешок картофеля.