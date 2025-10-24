Высмеивает отца в соцсетях и странно вела себя на похоронах деда: что известно о дочери Киркорова
Дочь Киркорова названа в честь Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров – популярный российский певец и преданный путинист. В свое время он стал отцом двоих детей от суррогатной матери. Его дочь, Алла-Виктория, названа в честь бывшей жены Пугачевой, недавно признавшейся, что брак с ним был "из отчаяния".
Что нужно знать
- Дети путиниста Филиппа Киркорова были увезены из России после скандальных "голых вечеринок"
- Имя суррогатной матери не разглашается, хотя предполагают, что это крестная мама Аллы-Виктории, Наталья Ефремова, которую дети называли "мама Наташа"
- Алла-Виктория, названная в честь Аллы Пугачевой, демонстрирует бунтарское поведение — публично высмеивает отца в соцсетях и критикует детей Пугачевой
Дочь артиста родилась 26 ноября 2011 года, а сын Мартин-Кристо — в июне 2012 года. По данным некоторых источников, они рождались за границей в частных клиниках.
Имя суррогатной матери не разглашается, однако есть предположение, что это Наталья Ефремова, которая стала крестной мамой Аллы-Виктории. В 2015 году в проекте "Идеальный ремонт" дети Киркорова рассказали, что с ними живет "мама Наташа" и показали рисунки, на которых изображена темноволосая женщина. Тогда артист признался, что у них действительно есть мама, но она не публичный человек.
Что известно о детях Киркорова сейчас
Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а Мартину-Кристо — 12. Раньше Киркоров часто брал их с собой на публичные мероприятия. Однако летом 2024 стало известно, что артист вывез их из России после скандальных "голых вечеринок" и угроз ему после нее.
Недавно Киркоров рассказал, что 13-летняя Алла-Виктория попросила разрешить ей сделать пирсинг. Отец отказал ей в этом. Он на это ответил: "Пока не приходишь к пониманию, что это такое — нет".
В марте 2025 года, на похоронах своего дедушки, отца Киркорова Бедроса, девушка вела себя очень странно. Она все время держала руки у лица, словно что-то шептала. Алла-Виктория такжн прятала лицо за волосами и не снимала капюшон. В то же время ее брат вел себя совершенно обычно.
В соцсетях девушка смело высмеивает отца. В частности, Алла-Виктория пародировала его скандал с журналисткой из-за "розовой кофточки", а также шутила о его связях со скандалом вокруг рэпера P. Diddy.
Дочь путиниста также сообщала, что считает детей Аллы Пугачевой несчастными. " В отличие от них, у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял, я выросла замечательным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это значит стоять у пианино несколько часов в день!", – рассказывала Алла-Виктория.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что смертельно больной Киркоров чуть не убил на сцене. Он просто рухнул, как мешок картофеля.