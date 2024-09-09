Весілля за мільйони доларів і дитина від цивільного чоловіка: що відомо про доньку Ігоря Коломойського Анжеліку (фото)

Донька корупціонера зіграла пишне весілля у 2011 році

Український бізнесмен, політик та корупціонер Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою, приховує своє приватне життя. Наприклад, в мережі є лише два фото його дружини Ірини і мало відомо про дітей олігарха.

Якщо обраниця експолітика завжди була в тіні чоловіка, син Ігоря Коломойського нерідко "світився" у ЗМІ, а про його дочку є досить мало інформації в мережі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз донька Ігоря Коломойського Анжеліка і що про неї відомо.

Що відомо про Анжеліку Коломойську

Народилася єдина донька ексолігарха у місті Дніпро, але у зрілому віці, за словами Ігоря Коломойського, переїхала до Женеви (Швейцарія), бо їй "набридло жити під охороною". Навчалася донька політика на економіста, а працювала в галереї.

Особисте життя доньки Ігоря Коломойського

В університеті Анжеліка Коломойська познайомилася з ізраїльським бізнесменом Олегом Бокоєвим. У 2011 році дівчина вийшла за нього заміж. Весілля відгуляли в Ізраїлі, у парку-заповіднику, де знаходяться копальні царя Соломона.

На святкуванні весілля були присутні представники української, швейцарської та ізраїльської бізнес-еліти та шоубізнесу. Гості прибули на приватних літаках. Свято пройшло за всіма світськими канонами, без традиційного обряду "хупа". Були присутні понад 300 гостей. Точна сума, яку витратила родина на весілля, не відома, але є дані, що воно коштувало кілька мільйонів доларів.

За кілька років подружнього життя Анжеліка Коломойська і Олег Бокоєв розлучилися. Причина не відома. Відомо лише, що донька Коломойського народила від цивільного чоловіка. Однак хто став батьком її дитини, не повідомлялося.

Де зараз донька Ігоря Коломойського

Ймовірно, Анжеліка Коломойська проживає у Женеві. У публічному просторі вона не з’являється і не транслює своє життя. З 2021 року родина Коломойського, включно з його дочкою, підпадають під санкції США, що забороняє їм в’їзд до Сполучених Штатів.

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