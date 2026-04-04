Чисора - Уайлдер: прогноз на бой супертяжей

Британец — небольшой фаворит противостояния

В субботу, 4 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) — Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведет онлайн — трансляцию вечера бокса Чисора — Уайлдер.

Что нужно знать

Чисора проведет бой с Уайлдером

Букмекеры отдают предпочтение "Войне"

ИИ ставит на "Бронзового бомбардировщика"

По мнению букмекеров vbet, 42-летний британец по прозвищу "Война" является небольшим фаворитом поединка. Об этом сообщает "Телеграф".

На успех Дерека можно сделать ставку с коэффициентом 1,54. В то же время триумф 40-летнего американца по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" оценивается коэффициентом 2,48.

Искусственный интеллект Chat Gpt ставит на Уайлдера и ставит на нокаут от американца в 5-8 раунде. В то же время ИИ считает, что если 12-раундовый поединок пройдет всю дистанцию, то победителем станет британец. Все из-за его выносливости и давления.

Редакция "Телеграфа" ставит на Дерека, причем на победу британца нокаутом в поздних раундах.

Отметим, на данный момент основные пояса в супертяжелом весе распределены таким образом: титулами WBC, WBA и IBF владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО), а титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как украинец отказался от обязательной защиты.

К слову, сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.