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Вы точно не знаете украинские названия любимых цветов: что такое "глядки" и "повняки"

Автор
Марина Ищенко
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Обогащаем речь оригинальными словами
Обогащаем речь оригинальными словами. Фото freepik.com

Почти все цветы имеют собственные украинские названия

Стремясь сохранить чистоту нашего родного языка, важно обратить внимание на то, как мы называем цветы и растения. Часто мы используем заимствованные слова, не задумываясь над их происхождением и украинскими аналогами.

Но смена этих привычек может помочь обогатить нашу речь и подчеркнуть национальную самобытность. Давайте вместе развивать красоту украинского языка, начиная с самых простых вещей, как названия любимых цветов.

Не астри, а "айстри" или "гайстри"

Название "айстра" происходит от немецкого языка и ведет свое начало от древнегреческого слова "звезда". В украинском языке этот цветок имеет более благозвучные синонимические названия, такие как "гайстра" или "глядка".

Півонії, а не піони

Название "пионы" пришло к нам из латыни, вероятно, через польское посредничество. Вместо этого правильно говорить "півонії". В конце мая эти розовые жемчужины садов начинают радовать наши глаза.

Чорнобривці, а не бархатцы

Вместо заимствованного "бархатцы", в украинском языке эти цветы называются "чернобровці" или "повняки". Первое название возникло из-за метафорического уподобления формы цветка к черным бровям, а второе — из-за его пышного вида.

Кульбаба, а не одуванчики

Вместо "одуванчікі" у нас говорят "кульбаби". Это название связано с украинским словом "кульбастий", что означает "горбатый, загнутый" и точно описывает форму растения.

Нагідки, а не ноготки

Вместо "ноготков" в украинском языке употребляется слово "нагідки". Оно происходит от праславянского "ноктъ" и указывает на сходство семянок растения с ногтями.

Конвалії, а не ландыши

Вместо заимствованного "ландыша" мы говорим "конвалія". Это название имеет латинское происхождение и означает "лилия долин". "Конвалія" — теневыносливый цветок, который любит расти в лесах.

Возвращение к аутентичным украинским названиям цветов не только обогащает наш язык, но и подчеркивает национальную самобытность. Употребляя слова "гайстри", "півонії", "чернообривці", "кульбаби", "нагідки" и "конвалії", мы не только сохраняем наследие украинского языка, но и дарим ему новую жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть на украинском "гладиолусы", "васильки" и другие любимые цветы.

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