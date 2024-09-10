Вы точно не знаете украинские названия любимых цветов: что такое "глядки" и "повняки"

Почти все цветы имеют собственные украинские названия

Стремясь сохранить чистоту нашего родного языка, важно обратить внимание на то, как мы называем цветы и растения. Часто мы используем заимствованные слова, не задумываясь над их происхождением и украинскими аналогами.

Но смена этих привычек может помочь обогатить нашу речь и подчеркнуть национальную самобытность. Давайте вместе развивать красоту украинского языка, начиная с самых простых вещей, как названия любимых цветов.

Не астри, а "айстри" или "гайстри"

Название "айстра" происходит от немецкого языка и ведет свое начало от древнегреческого слова "звезда". В украинском языке этот цветок имеет более благозвучные синонимические названия, такие как "гайстра" или "глядка".

Півонії, а не піони

Название "пионы" пришло к нам из латыни, вероятно, через польское посредничество. Вместо этого правильно говорить "півонії". В конце мая эти розовые жемчужины садов начинают радовать наши глаза.

Чорнобривці, а не бархатцы

Вместо заимствованного "бархатцы", в украинском языке эти цветы называются "чернобровці" или "повняки". Первое название возникло из-за метафорического уподобления формы цветка к черным бровям, а второе — из-за его пышного вида.

Кульбаба, а не одуванчики

Вместо "одуванчікі" у нас говорят "кульбаби". Это название связано с украинским словом "кульбастий", что означает "горбатый, загнутый" и точно описывает форму растения.

Нагідки, а не ноготки

Вместо "ноготков" в украинском языке употребляется слово "нагідки". Оно происходит от праславянского "ноктъ" и указывает на сходство семянок растения с ногтями.

Конвалії, а не ландыши

Вместо заимствованного "ландыша" мы говорим "конвалія". Это название имеет латинское происхождение и означает "лилия долин". "Конвалія" — теневыносливый цветок, который любит расти в лесах.

Возвращение к аутентичным украинским названиям цветов не только обогащает наш язык, но и подчеркивает национальную самобытность. Употребляя слова "гайстри", "півонії", "чернообривці", "кульбаби", "нагідки" и "конвалії", мы не только сохраняем наследие украинского языка, но и дарим ему новую жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть на украинском "гладиолусы", "васильки" и другие любимые цветы.