"Поворотная точка в войне": Пономарев о главной опасности для Путина и планах Зеленского

Операция ВСУ на Курщине разрушает основу путинского режима

Уже более месяца длится военная операция ВСУ в Курской области. За это время украинскими силами было взято под контроль более 100 населенных пунктов Курщины и 1200 квадратных километров территории.

Что дальше? В лагере российской оппозиции призвали Украину пойти на нестандартный ход: сформировать на подконтрольных территориях региона местную власть из числа самих российских оппозиционеров. Идею озвучил экс-депутат Госдумы РФ, а ныне гражданин Украины Илья Пономарев. Согласно этой концепции, альтернативная власть, которая появится на Курщине, существенно пошатнет фундамент путинского режима, что в перспективе приведет к крушению диктатора. В блиц-интервью "Телеграфу" Пономарев рассказал почему Путин так боится "Курской народной республики" и готова ли украинская власть к этому проекту.

– Илья, давайте поговорим о вашей идее установления оппозиционной власти на территориях Курской области, которые находятся под контролем ВСУ. Прежде всего, хотелось бы понять вот что: допустим, Украина дает свое согласие и на эти территории заходят российские оппозиционные политики, бывшие депутаты. Какой мандат будет у таких людей? Какая легитимность?

– Во-первых, не надо путать разные вещи. У депутатов есть национальная легитимность, потому что их избирали люди на международно признанных выборах в федеральные органы власти. Новые выборы, которые сейчас прошли, они, наоборот, международным сообществом не признаны. Поэтому это единственные люди, у кого есть хоть какая-то, хоть остаточная легитимность, ведь они избирались, когда соответствующие выборы еще были. Но в отношении Курской области это не имеет никакого значения в принципе.

– Почему же?

– Потому что мы говорим о том, что нужно начинать снизу. То есть, нужно организовать местное самоуправление на этих территориях, провести местные выборы. Их, кстати, и готовились проводить как раз 8 сентября (единый день голосования в РФ, — Ред.), но военные действия помешали этому. Так их очень легко подхватить, устранить все нарушения, которые происходят в ходе избирательного процесса, и провести местные выборы.

Задача "Съезда народных депутатов" (собрание бывших депутатов разных уровней и созывов из России, претендующее на то, чтобы стать переходным парламентом РФ, — Ред.) помочь это организовать и помочь это все сделать. В итоге, должны быть сами куряне, которые кого-то изберут. Это касается и народного губернатора Курской области. Соответственно, надо провести выборы. Просто кто-то их же должен организовать. И, конечно, правильно, если их будут организовывать политики с общероссийской легитимностью и по закону, который "Съезд народных депутатов" уже разработал. Это закон о том, каким образом проводить местные выборы, чтобы не было вот этих путинских фальсификаций.

– Илья, ну вот мы с Украины смотрим на события в Курской области, и в определенные моменты складывается впечатление, что Путину просто все равно, что там происходит. Предположим, в Курской области действительно сформируется альтернативная оппозиционная власть. Насколько это обстоятельство способно реально пошатнуть путинский режим? Или ему точно так же будет все равно?

– При всем уважении, я не обобщал бы. Когда вы говорите, "мы тут в Украине на это так смотрим"… Если бы все "так" смотрели, то тогда бы не затевали весь этот процесс. А поскольку он запущен, по крайней мере, это говорит о том, что президент и военное командование Украины смотрят на это по-другому. И слава богу! Я считаю, что нет ничего более важного на данный момент чем то, что происходит в Курской области. Ровно так на это смотрит и Путин.

– Для него это все же крайне болезненный удар?

– Для Путина нынешняя ситуация – это такой водораздел. Когда говорят о переговорах и подобных инициативах, то Путин даже не допускает возможности этих переговоров, пока он не зачистит всю Курскую область. Этот процесс не нужно воспринимать по российской пропаганде. Как раз тот факт, что они пытаются всячески приглушить значение происходящего, и доказывает то, что для них это вопрос крайне болезненный.

Я вообще считаю, что происходящее там может стать поворотной точкой в этой войне.

– Даже так? Поясните подробнее.

– Все 25 лет путинского правления главное, что он пытался не допустить – это создание альтернативы самому себе. Он никогда не пытался говорить о том, какой он прекрасный и замечательный. Он всегда пытался говорить о том, что все остальные претенденты хуже или в точности такие же, поэтому нечего менять шило на мыло. Нет ничего для Путина более опасного, чем то, что сейчас происходит в Курской области. Это разрушает саму основу его режима.

– Вы обсуждали свою идею альтернативной власти с украинской стороной? Возможно, уже готовы на это идти? Или пока это на уровне публичной концепции?

– Естественно, находясь в Украине, я ее обсудил со всеми возможными контрагентами, которые только существуют. Как вы понимаете, я в Украине знаком со всеми. Поэтому все в курсе. Но это всего лишь неофициальные частные контакты.

– То есть ни "да" ни "нет" вы пока не услышали?

– Я думаю, что украинскому руководству нужно время подумать и определиться. Определенность наступает постепенно. В первые дни было непонятно, получится или не получится эта операция с военной точки зрения. Потом, когда стало понятно, что получится, было непонятно, надолго или ненадолго. Теперь ясно, что надолго. Потом было непонятно, какой будет размер этой территории — маленький или большой, поэтому начали говорить про буферную зону. Теперь понятно, что территория большая и она имеет тенденцию к расширению.

Президент говорил, что это носит бессрочный характер, что это все всерьез и надолго. И я считаю, что раз это всерьез и надолго, то мы объективно должны будем ответить на вопрос про власть. Тот же президент все время говорит о том, что Украина не хочет быть оккупантом на этих территориях и не хочет навязывать украинский образ жизни. Если не украинский, то тогда вопрос – какой? Нельзя присутствовать на этой территории, но не управлять ею при этом.