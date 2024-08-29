У россиян будет болеть голова: где нанесет удар Украинский легион

Военные эксперты советуют правильно "упаковать" операцию наших легионеров

На экваторе лета Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о безопасности. Среди прочего этим документом предусматривается создание т.н. Украинского легиона – военного подразделения украинских беженцев, которых будут обучать польские инструкторы.

Что будет представлять собой это подразделение и, самое главное, может ли случиться так, что Украинский легион вдруг окажется где-то в Калининградской области и создаст там военную комендатуру, ведь, как показал "курский кейс" ВСУ, границы РФ – понятие достаточно условное. В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Что известно о легионе

Представляя соглашение о безопасности между Украиной и Польшей президент Владимир Зеленский отметил, что создание Украинского легиона будет базироваться на опыте польско-украинско-литовской бригады.

– И на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, в Литве других стран ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины, – пояснил президент.

По словам президента, тренироваться украинский легион будет в Польше. После базовой подготовки рекруты смогут подписать контракт с ВСУ и приехать защищать Украину.

Заботы по оснащению легиона примут на себя партнеры.

Впрочем, детали обеспечения такого подразделения еще нужно согласовать: "Участники договорятся о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши", — отмечается в тексте соглашения о безопасности.

Как стать рекрутом

Польская сторона, устами заместителя министра обороны Павла Залевского отмечала, что Украинский легион – формирование исключительно добровольческое, и рекрутов в него будут призывать на основе украинских правил в украинских консульствах.

Какие это правила? Здесь немного сложнее. В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что уже "несколько тысяч" украинцев зарегистрировались для службы в легионе, однако проверить эту цифру достаточно сложно. Например, на горячей линии МИД "Телеграфу" сообщили, что не располагают информацией о рекрутинге в заграничное подразделение.

В ответ на электронное письмо "Телеграфа" о правилах отбора, в МИД прислали ссылку… на страницу в Google с запросом "как попасть в украинский легион в Польше?" Гениальный ход.

Дело прояснило только украинское посольство в Польше. Там нам отправили ссылку на форму регистрации на платформе сайта Минобороны. Оставив в форме анкетные данные и телефон, можно рассчитывать на звонок от ректрутера, разговор с которым, как уверяют в Минобороны, "не налагает на вас никаких обязательств".

Бонусы для легионеров-добровольцев предлагают "сладкие":

– подписание контракта с ВСУ без необходимости посещать Украину;

– невозможность перевода в другое подразделение ВСУ без согласия легионера;

– отпуск в любой стране по выбору военного.

Ну и еще, конечно, обучение на технике НАТО, 35-дневная базовая подготовка и, пожалуй, самое главное – власти обещают закрыть глаза на обстоятельства выезда добровольца из Украины.

Перспективы проекта

Имеет ли шанс проект "Украинский легион" "выстрелить"? Эксперты, опрошенные изданием, сохраняют сдержанный оптимизм, комментируя этот вопрос.

– Безусловно, в этом есть смысл. В Польше много украинцев, которые могли бы сформировать как минимум батальон на первом этапе. И это будут люди, действительно желающие принять участие в защите своей страны. Поэтому это перспективный проект, — объясняет "Телеграфу" военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

– Подготовка легиона будет проходить на территории Польши, то есть вне зоны поражения российских баллистических ракет и БПЛА. А не секрет, что практически все полигоны Сил обороны Украины находятся под огневым контролем противника, что влияет на характер подготовки и уровень боевого согласования. Комплектование бригады и ее подготовка на полигонах НАТО значительно улучшит уровень такой подготовки.

Кроме того, любое пополнение ВСУ улучшит возможности сил обороны Украины в моменте задействования оперативных резервов. Но давайте будем реалистами: вопрос о мотивированности украинцев в Польше относительно привлечения в ряды легиона. Если человек, имея возможности присоединиться к рядам ВСУ на территории Украины, пересекает нелегально границу, то говорить о том, что он присоединится к ВСУ в Польше – достаточно сомнительно, — добавляет военный аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя вопрос "Телеграфу".

Наступление на Калининград

В свою очередь, российская пропаганда посмеялась над идеей создания легиона, назвав это "показухой" и последним "резервуаром с пушечным мясом".

Однако российским Z-блогерам, склонным более реально оценивать опасность для "наших мальчиков", было не до смеха. Если подытожить, то суть их панических настроений свелась к тому, что на территории НАТО создается боевая единица из украинцев, и как знать, куда это подразделение после учебы направит свое оружие? Учитывая ситуацию с Курщиной, не исключено, что следующим направлением удара может быть, например, Калининградская область – от границ Польши как раз недалеко.

Имеют ли такие опасения реальную почву?

– После Курска, наверное, этот сценарий возможен, — говорит дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

– Если украинские добровольцы зайдут на территорию Калининградской области, как это было с Курской, то для меня это не будет неожиданностью, – добавляет Снегирев.

Впрочем, зайти в РФ из Польши будет сложнее, чем с территории Украины.

Во-первых, такую "акцию" нужно будет согласовать политически.

– Понятно ведь, что политические вопросы возникнут. Например, есть резолюция 3314 от 1974 года (резолюция Генассамблеи ООН об определении агрессии. — Ред. ) и там предоставление третьей страной территории для совершения нападения считается агрессией. Собственно, хоть и Беларусь не нападала непосредственно на Украину, но она страна-агрессор, — объясняет Хара.

Во-вторых, вопрос, как отреагируют союзники на такой украинский военный креатив. Хотя события на Курщине показали, что партнеры не так, чтобы сильно были против боевых действий на "исконных" территориях РФ.

– Самое главное – реакция наших партнеров на эту операцию. В Курске, наблюдая накопление украинских сил и средств, россияне ничего не сделали, потому что были уверены, что нам не разрешат это сделать наши международные партнеры. Но это вышло. Никакого осуждения, мол, Украина не имеет права [на операцию в Курщине], не было. Напротив, они говорят, что Украина имеет право на самозащиту и вся российская территория, включая Калининград, а также российские силы в других странах, например, в Африке или открытом море – легитимные цели Украины, — отмечает Хара.

Поэтому вся "фишка" в том, как правильно "упаковать" наступление Украинского легиона на Калининград.

– Это можно будет трактовать не как агрессию, не как нападение, а как проведение боевых действий против российских войск на всей территории РФ, — объясняет Александр Хара.

Более того, "калининградский кейс" может быть выгоден и самой Европе.

– Не секрет, что РФ планирует возможность реализации так называемого Сувальского коридора, то есть сухопутного перешейка, соединяющего, по замыслу россиян, территорию Беларуси с Калининградской областью. Соответственно, проходить он будет по территории Польши и Балтийских стран. Поэтому я не исключаю возможности развертывания Украинского легиона на польско-белорусской границе.

Исключать возможность привлечения Украинского легиона в момент противодействия российской агрессии с территории Беларуси (где сейчас сосредоточены подразделения ЧВК "Вагнер" и переброшены на белорусско-польскую границу) я бы не стал, — подчеркнул Снегирев.

И даже если Калининград в ближайшее время никто не будет освобождать, сам факт создания украинского боевого подразделения на территории страны НАТО – отличный элемент стратегической неопределенности.

– И пусть у россиян болит голова, где мы можем нанести следующий удар, – резюмировал Александр Хара.

Напомним, британский политик и глава БФ "Ангелы для Украины" Брукс Ньюмарк заявил: когда ВСУ начнут захватывать Белгород и другие вражеские территории, Путин поймет, что не только россияне могут врываться в чужую страну, но и Украина может захватывать российскую землю.