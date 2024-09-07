Создание республики ударило бы по Путину лично

Создать на территории Курской области в России альтернативное правительство вполне реально, однако для этого Украине нужно освободить больше территорий, а в идеале получить контроль над городом Курск. Тогда идея об условной "Курской народной республике" была бы достаточно востребована.

Такое мнение в комментарии "Телеграф" высказал российский социолог и политический аналитик Игорь Эйдман. Полную версию читайте в материале: Влажные мечты о свободной России: что не так с идеей "Курской народной республики"

"Хотя Украина и контролирует более 1200 квадратных километров территории Курщины, этого все равно мало. Эта территория слишком маленькая и находится в зоне боевых действий, а большая часть населения оттуда эвакуирована или уехала. Это было бы пародией пытаться устраивать там какие-то органы власти", — подчеркнул Эйдман.

Однако идея "получит право на жизнь", когда украинская армия освободит большую часть Курской области или значительную ее часть, например, город Курск.

"Сейчас территория маленькая, чтобы говорить о каком-то правительстве или даже о каком-то альтернативном центре силы", — отметил политический аналитик.

С этим утверждением согласился и эксперт Центра исследования России, бывший вице-губернатор Краснодарского края Михаил Савва. Свое мнение высказал в комментарии "Телеграфу".

"Несколько десятков квадратных километров Курской области, наверное, недостаточно для такого решения. То есть идея теоретически эффективна. Но в современных условиях реализация этой идеи вряд ли возможна. Она может восприниматься как определенная карикатура на альтернативу, а не реальная альтернатива российскому режиму", – заметил эксперт.

Курская область – исторический контекст

Примечательно, что первые упоминания о Курщине можно найти еще при Киевской Руси. Курск некоторое время был периферией политической жизни, хотя и превратился в предмет спора между Переяславским и Северским княжествами. И пока на московских болотах квакали лягушки, Курщина стала частью Чернигово-Северской земли, а затем – удельным княжеством на границе с Диким Полем.

Впоследствии на месте современной Суджи в современной Курской области была построена крепость. Там дислоцировалась сотня Сумского казачьего полка.

Карта Украины времен УНР

Очень показательны данные переписи по Судже на Курщине от 1897 года. Так, во времена империи Романовых родным языком горожан был украинский ("малорусский") – 4546 человек (61,16%), русский ("великорусский") – 2765 человек (37,2%), еврейский (идиш) – 87 человек (1,17%), другие этносы – 35 человек (0,47%). Результаты всероссийской переписи населения 2020 года, то есть при путинском режиме, показали: количество горожан за 130 лет сократилось с 7433 человек до 5127 (на треть)! Россиян уже 4926 (96,08%), украинцев только 56 (1,09%), другие этносы – 145 (2,83%).

Интересным представляется вопрос, почему и когда "растворились" тысячи украинцев-сужен, ставших россиянами. Однако ответ прост – репрессии, насильственная русификация и преследование. Украинцы массово становились россиянами, ведь подчеркивать свою национальность было опасно для жизни. Так, через несколько поколений, украинцы превратились в россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Курск предположительно готовится к наступлению ВСУ. Детей с родителями привлекли к укреплению учебных заведений. В областном центре школы обкладывают мешками с песком и бетонными блоками.