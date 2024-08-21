Украина готова принять беженцев из Курщины. Граждане возмущены, но не все так однозначно

Путин не спешит спасать собственное население

На днях вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на Курщине, "Украина должна быть готова к приему российских беженцев ". Для ее организации даже была создана специальная "горячая линия", куда предложили обращаться жителям Курской области. Такая гуманность, по словам Верещук, продиктована нормами международного гуманитарного права, которых Украина, в отличие от России, неукоснительно придерживается.

Но действительно ли Украина обязана принимать на своей территории беженцев из РФ и какие могут быть последствия такой лояльности, разбирался "Телеграф".

Эвакуации нет

Пост Ирины Верещук в соцсетях с приглашением обращения на "горячую линию", ожидаемо, вызвал волну негатива в комментариях.

"За что воюют и отдают свою жизнь украинцы? Чтобы на их место завозить оккупанта?" – "О давайте заселяйте россиян в Украину! Молодцы, помогайте путлеру, браво!" – "Вы там все вообще сошли с ума? Какое переселение на нашу территорию?!" – возмущались пользователи соцсетей.

Впрочем, если сохранить "холодную" голову и исследовать ситуацию поподробнее, то все выглядит не так ужасно.

На каких условиях будет происходить эвакуация? Где будут размещать русских беженцев? Будут ли у них какие-то выплаты из украинского бюджета? В каком статусе россияне вообще будут находиться на территории Украины?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, "Телеграф" обратился на "горячую линию", которую рекомендовала Верещук.

– Сейчас мы можем зафиксировать вашу заявку на желание эвакуироваться. Как только откроется коридор безопасности, вас эвакуируют и предварительно объявят когда, где и как будет проходить процесс эвакуации, — отметили на "горячей линии".

То есть деталей эвакуации не знают даже те, кто ею занимается, поэтому говорить о "зраде" вселенского масштаба – преждевременно.

Действительно принципиальный вопрос – коридор безопасности, о котором говорят на "горячей линии". От него и будут "танцевать". Но! По словам Верещук, сейчас с военными только прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Но появится ли такой коридор вообще – вопрос. Например, в Госпогранслужбе "Телеграфу" сообщили, что пока не располагают информацией, на каких участках границы смогут пропускать россиян.

Зачем тянуть россиян в Украину

Предположим, что такой коридор все-таки появится. Действительно ли международное гуманитарное право обязывает Украину принимать граждан РФ у себя?

Здесь все немного сложнее.

Согласно ст. 49 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, "оккупационное государство может осуществлять общую или частичную эвакуацию с определенной территории, если это необходимо для обеспечения безопасности населения или обусловлено особо весомыми причинами военного характера".

Но!

Во-первых, насколько корректно считать Украину в случае с Курщиной "оккупационным государством"?

– Здесь еще вопрос, кто де-факто имеет контроль над этой территорией? Есть ли у Украины контроль над поставкой газа, электроэнергии, воды на эти территории? Вопрос, – отмечает исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, комментируя ситуацию "Телеграфу".

– Сейчас территория Курской области, которую контролирует Украина, не считается оккупированной. Мы еще не установили на ней фактическую власть. Это территория ведения активных боевых действий, – добавляет доцент кафедры международного права КНУ им. Т.Г. Шевченко Роман Еделев.

Во-вторых, ключевое – "оккупационное государство может осуществлять эвакуацию". А может и не осуществлять.

– Международное гуманитарное право не столько обязывает, сколько позволяет [эвакуацию] в чрезвычайных ситуациях, когда есть военная необходимость и гражданское население может пострадать от последствий боевых действий. Международное гуманитарное право обязывает не совершать нападения на гражданское население, – объясняет Роман Еделев.

И уж точно, международное гуманитарное право не обязывает Украину принимать российских беженцев, если эвакуация все же проводится.

– Нет четкого определения, что государство должно переместить таких граждан именно на свою территорию, – подчеркивает Павличенко.

Более того: "проведение эвакуаций не может предусматривать перемещение лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории за исключением случаев, когда этого невозможно избежать по материальным причинам", – отмечается Конвенция о защите гражданского населения.

Россияне своих бросают

И если уж проводить эвакуацию, то логично было бы эвакуировать граждан России в Россию.

– Как поступала сама Россия на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Они никого не тянули к себе. Они говорили местному населению: хотите оставаться в русском мире – оставайтесь. Хотите в Украину? Вас никто не держит, – комментирует "Телеграфу" Герой Украины, партизан, осуществлявший диверсионные операции на оккупированных территориях Владимир Жемчугов.

– Задача – не допустить гуманитарного кризиса на этой территории. Соответственно государство предложило возможность эвакуироваться через эвакуационные коридоры. Но эвакуация должна быть предложена по одному из направлений. Например, население может сказать, что хочет уехать вглубь Курской области, вглубь России. На сегодняшний день фигурирует цифра 130 тысяч человек, переехавших в другие регионы РФ. Остались те, кто по разным причинам не может покинуть дом, соответственно, они находятся в определенной опасности, если там будут вестись боевые действия. Украинское государство предлагает такой категории населения избежать опасности и по возможности эвакуироваться в Украину. Вопрос не в том, чтобы кого-то вывезти, а в том, чтобы предложить добровольно уехать, – отмечает Павличенко.

Но вот беда: российским властям наплевать на своих граждан на Курщине, ведь, по словам Верещук, от РФ не поступало официального запроса в Украину об открытии гуманитарного коридора в сторону России.

– И вы же понимаете, что в таком случае мы не можем их эвакуировать никуда больше. Да, есть возможность пригласить государство-покровителя, но это сложный механизм и вот во время активной фазы боевых действий к нему не прибегнуть. Поэтому единственная возможность, к которой Украина может прибегнуть, это эвакуировать этих лиц на территорию Украины. Если бы россияне обратились к нам с просьбой создать гуманитарный коридор, это была бы другая ситуация. Но я так понимаю, что Российская Федерация не обращалась с таким предложением, а сами мы не можем предлагать что-либо Российской Федерации, у нас нет такого обязательства.

Основная идея – нет обязательства [эвакуировать] на территорию Украины. Но ведь мы не можем и отправить их в РФ, до того момента, как РФ к нам обратится с предложением по гуманитарному коридору. А они говорят, что у них все хорошо, 10 тысяч рублей дали, можете радоваться, – подчеркивает Роман Еделев.

Угроза нацбезопасности

Но если ситуация на Курщине будет становиться все более горячей и российские беженцы появятся на территории Украины, какие риски это представляет для нашей национальной безопасности? Мы сами к себе пригласим шпионов и диверсантов?

– 30 дней "фильтрации", как они делали, так же и мы должны это понятно. Но не уверен, что среди этих людей будут подготовлены диверсанты, ведь россияне не ожидали, что мы зайдем в Курскую область. Но! Среди таких людей может быть множество мотивированных лиц, которые будут поддерживать диверсионную деятельность. То есть быть разведчиками, шпионами. И таких людей может быть много. Зачем нам россияне, которые не хотят учить украинский язык, станут говорить "Путин, помоги". Ну зачем это? – говорит Жемчугов.

Впрочем, по словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, эффект может быть как раз обратным и украинская безопасность даже выиграет от такой эвакуации.

– Кроме гуманитарной составляющей, в первую очередь, это делается из соображений безопасности. Есть часть россиян, которые по разным обстоятельствам остались на территории Курской области, а россияне им коридор не открывают и здесь два варианта: либо пусть проживают дальше на Курщине, либо забираем в Украину.

Если выбираем первый вариант, то они могут наблюдать, передавать информацию, жечь автомобили, давать убежище российским беглым солдатам, ДРГ, то есть работать на Россию. А если мы забираем к себе, то это, кроме гуманитарной истории, еще и возможность контроля, если разместить их на определенных участках в лагерях, гостиницах, но под нашим наблюдением. Не думаю, что им дадут возможность шариться по улицам и отслеживать, где перемещается наша техника, — объяснил Ступак "Телеграфу".

Но пока российских беженцев в Украине нет и не факт, что они вообще появятся на землях "кровавых бендеровцев".