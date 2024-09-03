Зачем Украине Курская область: Зеленский назвал главную цель операции ВСУ

Украине не нужна российская территория

Украина не планирует выводить войска из Курской области. Удержание этих территорий позволит оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина с целью посадить его за стол переговоров.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News. По его словам, Украине не нужна эта земля и заниматься "украинизацией" местного населения там никто не будет.

Тем не менее он отметил, что в настоящее время эта территория необходима Киеву для достижения своих целей. Зеленский отметил, что это является частью "плана победы", который позже будет представлен странам-союзникам, включая США.

Глава государства не стал отвечать на вопрос о том, планируют ли ВСУ новые атаки на российскую территорию.

"При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех связан с неожиданностью", — сказал украинский президент.

Зеленский напомнил, что контрнаступление 2023 года провалилось из-за того, что к нему было приковано очень много внимания, из-за чего россияне смогли к нему подготовиться. На этот раз, по его словам, о подготовке операции знал лишь очень ограниченный круг людей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России отказались от переговоров с Украиной из-за вторжения в Курскую область. В МИД страны-агрессора назвали такие действия "террористическими".