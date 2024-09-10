Не опозорьтесь на людях: как на украинском правильно сказать слово "випадок"

Это правило нужно запомнить

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, часто мы можно слышать, как люди употребляют слово "випадок", неправильно с неправильным ударением.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, где именно в этом слове нужно ставить ударение. Он отметил, что это является довольно распространенной ошибкой. В речи украинцев часто можно услышать и "вИпадок" и "выпАдок".

"Запомните, "випадок" – ударение падает на первый слог. Как в словах "вывод", "исключение", по аналогии и "випадок", — объяснил языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о популярных зимних украинских словах. С ними вы не будете выглядеть "януковичами" с его "йолкой" на новогодних праздниках.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему не правильно говорить "Василійович" или "Василієвич".

Кроме того мы объясняли, в каких случаях обращение "Ви" в украинском языке можно писать с большой, а когда обязательно писать "ви" с маленькой.