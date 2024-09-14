"Дякую за українську кров": военный прочитал матери трогательное стихотворение написанное в плену

Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву

Военнопленный позвонил своей маме и прочитал ей щемящее стихотворение сразу после состоявшегося 14 сентября обмена.

Трогательное видео уже опубликовали в сети. Военный позвонил по телефону маме, чтобы сообщить, что он дома, в Украине.

"Один из освобожденых военных зачитал своей матери стихотворение, которое написал в плену", — говорится в подписи к видео.

Стихотворение военнопленного

Ти чекала мене, моя мила мати, сумувала ти за мною.

Ти мене чекала, моя мила мама, ти мене чекала.

Сльози гіркі проливала, та ночей недоспала.

Було боляче на серці, страшно на душі.

Сльози гіркі проливала чужі землі.

Я згадував про повернення, рахуючи дні.

Думав я про тебе і згадував слова.

Про все, що ти казала, як ти була права.

Москалі, на рідні наші землі посягнули,

Стали ворогом для них, навіки там заснули.

Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву.

Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву.

Мама, як багато довелось тобі стерпіти.

Я благаю, не журися. Ти маєш знов радіти.

Я живий та щиро вдячний за твою любов,

За моє дитинство, за українську кров.

"Мамочка, я дома. Я уже скоро приеду, только не плачь", — добавляет военный после стихотворения.

Напомним, что недавно Украина провела два успешных обмена военнопленными. Так, 13 сентября домой вернулись 49 военных, а 14 сентября — 103 бойца. Из них 81 рядовой и сержанты, а также 21 офицер.

Ранее "Телеграф" показывал видео встречи пленного военного с дочерью, которое трогает до слез. Девочка родилась и выросла без отца.